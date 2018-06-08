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Köpeğe tekme atan cani, kendisini uyaran kadının kemiklerini kırdı!

KÖPEĞE TEKME ATAN CANİ, KENDİSİNİ UYARAN KADININ KEMİKLERİNİ KIRDI!

Bodrum'da sokak köpeklerine tekme atan saldırgan, kendisini uyaran iki kadını da darp etti. Darp edilen kadınlardan birinin kemiği kırıldı.

Tarih : 08 Haziran 2018, 10:40
Puan Ver : Köpeğe Tekme Atan Cani, Kendisini Uyaran Kadının Kemiklerini Kırdı!(6/10)2

Bodrum'da sokak köpeklerine tekme atan saldırgan, kendisini uyaran plates eğitmeni Ceyda Kızılırmak ve Nuray Başer'i darp etti. Darp edilen kadınlardan birinin kemiği kırıldı. Sokak köpeklerine tekme attığı için kendisini uyaran iki turisti darp eden ve hakkında 'yaralama' suçundan dava açılan M.G ifadesinde, "Babama köpeksin dedi, tokat attı. Ayırmaya çalışırlarken kadın yere düştü." diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

DARP EDİLEN KADINLARDAN BİRİNİN KEMİĞİ KIRILDI

Olay geçtiğimiz Ekim ayında Bodrum'un ünlü Barlar Sokağı'nda yaşandı. İki kadın turist sokak köpeklerine tekme attığını iddia ettikleri bir kişi tarafından darp edildi. Kadınlardan birinin kemiği kırıldı. Savcılığa intikal eden olay neticesinde zanlı M.G hakkında dava açıldı.

"BABAMA 'KÖPEK' DEDİ"

Darp edilen plates eğitmeni Ceyda Kızılırmak ve Nuray Başer'in de müşteki-mağdur olarak yer aldığı davanın ilk duruşmasına katılmayan M.G'nin mağdur kadınları suçlayan ifadesi şöyle: "İki bayan yanlarında üç köpekle dükkandan içeri girdiler. Köpeklerin ardından iki sokak köpeği de içeri girmeye çalışınca dükkanda çalışan Mehmet ayağıyla yere vurarak sokak köpeklerini kovmaya çalıştı. Kadınlar Mehmet'in köpeklere vurduğunu zannederek tartışmaya başladılar. Babam sakinleştirmek için devreye girdi. Bu kişiler sakinleşmedi. Babama 'Sen köpeksin, vahşisin' dediler. Babam onları sakinleştirmeye çalıştıkça onlar daha da yüksek sesle bağırmaya başladılar. Siyah saçlı olan kadın babama tokat attı. Diğeri de elindeki çantaları babama doğru fırlattı. Siyah saçlı olan çantasından bir jilet çıkardı, babama saldırdı. Gürültüyü duyan esnaf dükkana geldi. Ayırmaya çalışırlarken kadın yere düştü. Kimseye vurmadım, hakaret etmedim. Daha sonra gelip benim fotoğrafımı çektiler. Siyah saçlı kadından şikayetçiyim."

Dava Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava ediyor.

Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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