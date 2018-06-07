KONYA-KARAMAN ARASINDAKİ HIZLI TREN HATTINDA SONA GELİNDİ
Konya ile Karaman arasındaki hızlı tren hattında sona yaklaşıldı. Karaman'ı, Konya üzerinden mevcut hızlı tren ağına bağlayacak hattın işletmeye alınmasıyla iki şehir arasındaki yolculuk süresi 40 dakikaya düşecek.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugüne kadar bin 213 kilometre yüksek hızlı demir yolu işletmeye açıldı. Halen bin 870 kilometre yüksek hızlı demir yolunun inşası ise sürüyor. Öte yandan hem yük hem de yolcu taşımak üzere hızlı demir yolu çalışmaları devam ediyor. Halen bin 454 kilometre hızlı demir yolunun inşasında sürdürülüyor.
SAATTE 200 KM HIZLA GİDİLEBİLECEK
İnşası devam eden hızlı demir yolu projeleri kapsamında İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak Konya-Karaman-Mersin hızlı tren hattının ilk etabı olan, 102 kilometrelik Konya-Karaman arasındaki demir yolu saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hale getirildi.
İKİ ŞEHİR ARASI SEYAHAT SÜRESİ 40 DAKİKAYA DÜŞECEK
Altyapı ve üstyapı işleri tamamlanan projenin elektrifikasyon ve sinyalizasyon yapım çalışmaları devam ediyor. Bedeli 55 milyon 490 bin euro olan proje tamamlandığında Konya-Karaman arası seyahat süresi 1 saat 13 dakikadan 40 dakikaya düşecek.
HEDEF YILDA 1,9 MİLYON YOLCU
Çalışmaları devam eden hatta yılda 1,9 milyon yolcunun seyahat etmesi hedefleniyor. Karaman-Yenice hattının işletmeye alınmasıyla Mersin Limanı ile Konya, Ankara arasında daha kısa ve hızlı bir ulaşım koridoru oluşturulacak.
Yolcunun yanı sıra yük taşımacılığının da yapılacağı Konya-Karaman hattının 2018 yılı içinde işletmeye alınması planlanıyor.
GÜNEYDOĞU'YA KADAR UZANACAK
Hattın devreye alınmasıyla, İstanbul'a kadar mevcut demiryolu ağına göre daha kısa mesafe ve daha hızlı bir demiryolu sistemi ile entegrasyon sağlanacak. Ulaşım kolaylığı, bölgenin her alanda gelişmesine de katkı sağlayacak.
Konya-Karaman hızlı demiryolu hattı; devamındaki Karaman-Ereğli-Ulukışla-Yenice Hızlı Demiryolu ile güney koridorunu oluşturan Mersin-Adana-Osmaniye-Kahramanmaraş-Gaziantep-Şanlıurfa hızlı demiryolu projelerine entegre edilecek.
Konya-Karaman hattında hizmet verecek tren, Konya'nın Kaşınhanı Yeni Mahallesi ve Çumra ilçesi ile Karaman'ın Demiryurt köyündeki istasyonlarda yolcu indirip bindirecek.
Kaynak: haberinburada
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