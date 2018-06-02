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KONVOYUNUN ÖNÜNÜ KESEN ACILI ANNE, ERDOĞAN'DAN OĞLUNUN KATİLLERİNİN BULUNMASINI İSTEDİ


Konvoyunun Önünü Kesen Acılı Anne, Erdoğan'dan Oğlunun Katillerinin Bulunmasını İstedi
Tarih : 02 Haziran 2018, 14:30
Puan Ver : Konvoyunun Önünü Kesen Acılı Anne, Erdoğan'dan Oğlunun Katillerinin Bulunmasını İstedi(10/10)6

Hafta sonunu İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'na gitmek için evden çıktığı sırada kendisini bekleyen bir kadınla konuştu. Erdooğan, 17 yaşında öldürülen oğlunun katillerinin bulunmasını isteyen acılı anneyi, "Bu olaya el atacağım, anneciğim sen sabırlı ol" diyerek teselli etti.

ERDOĞAN KONVOYUNU DURDURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'da bulunan evinden çıkarak, Beylerbeyi Sarayı'na gitti. Erdoğan konutundan çıktığı sıra yolda kendisini bekleyen Aysel Karakuş ile konuşmak için konvoyu durdurdu. Karakuş ile bir süre konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Beylerbeyi'ndeki çalışma ofisine geçti.

OĞLUNUN KATİLLERİNİN BULUNMASINI İSTEDİ

Erdoğan'ın konvoyu hareket ettiği sırada Karakuş ellerini açarak "Çok şükür cumhurbaşkanı duydu sesimi" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı konuşmayı anlatan Karakuş, 2008 yılında 17 yaşındaki lise öğrencisi oğlu Güven Karakuş'un darp edilerek öldürüldüğü belirterek, "Cumhurbaşkanına benim çocuğumu faili meçhul bırakmayın' dedim. Cumhurbaşkanı bana 'bu olaya el atacağım, anneciğim sen sabırlı ol' dedi." diye konuştu.

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Kaynak: haberinburada



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