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Kolombiyalı Futbolcu Alejandro Penaranda, Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
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Kolombiyalı Futbolcu Alejandro Penaranda, Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

KOLOMBİYALI FUTBOLCU ALEJANDRO PENARANDA, SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Kolombiyalı futbolcu Alejandro Peñaranda katıldığı bir partide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Tarih : 02 Haziran 2018, 12:30
Puan Ver : Kolombiyalı Futbolcu Alejandro Penaranda, Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti(7/10)3

Kolombiya İkinci Ligi ekiplerinden Deportivo Tulua'nın formasını giyen 24 yaşındaki futbolcu Alejandro Peñaranda saldırıcı sonucu hayatını kaybetti.Daha önce America de Cali ve Atletico Nacional gibi ekiplerin formasını da giyen Penaranda'nın yanı sıra aynı evde bulunan bir başka futbolcu Heissen Izquierdo'da ağır yaralandı.

Takım arkadaşlarıyla bir evde partide bulunan Penaranda'nın içeriye giren bir adamın ateş açması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Önce bir kişinin gelip bir kadını sorduğu, arkasından da ikinci bir adamın da çitlerden atlayarak içeriye girdiği ve ateş açtığı öğrenildi.

"BİR AŞK CİNAYETİ"

Meksika Ligi takımlarından Deportivo Toluca formasını giyen Cristian Borja'nın ise saldırıdan kaçarak kurtulduğu öğrenildi. Polis yetkilisi saldırının büyük ihtimalle "bir aşk cinayeti" olduğunu, soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı.

Öte yandan dün oynanan Mısır-Kolombiya hazırlık maçında Penaranda için saygı duruşu yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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