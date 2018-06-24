Kktc'de Korkunç Kaza! Çakıl Dolu Kamyon, Otomobilin Üzerine Devrildi
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KKTC'DE KORKUNÇ KAZA! ÇAKIL DOLU KAMYON, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ


KKTC'de korkunç kaza! Çakıl dolu kamyon, otomobilin üzerine devrildi
Tarih : 24 Haziran 2018, 02:00
Puan Ver : Kktc'de Korkunç Kaza! Çakıl Dolu Kamyon, Otomobilin Üzerine Devrildi(7/10)3

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da çakıl yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Kaleil Bowan (55) ile Emine Bowan (56), hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise yaralandı.

ÇAKIL YÜKLÜ KAMYON, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kaza akşam saatlerinde, Ercan-İskele anayolunda üzerinde meydana geldi. NF 302 plakalı çakıl yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, eşi ile yolda seyir halinde olan Kaleil Bowan'ın kullandığı FM 897 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

OTOMOBİLDE BULUNAN KARI-KOCA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilin tamamen ezildiği kazada, Kaleil Bowan ile Emine Bowan olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan yaralı olarak kurtulan kamyon şoförü Ramazan Tomuk (57) ise, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın olduğu o anlar, akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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