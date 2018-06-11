Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya Kupasında Favori Almanya
Başbakan'dan Jandarmalara İntibak Müjdesi: Mağduriyetlerini Gidermek İçin Çalışıyoruz
Ahlak Polisinin Örtünmesi İçin Uyardığı Kadın Çılgına Döndü
Başbakan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması: Şartlar Oluştu
Cristiano Ronaldo, Ağlayan Minik Taraftarını Görünce Dayanamadı
Napoli, 25 Yaşındaki İtalyan Futbolcu Verdi'yi Kadrosuna Kattı
Son Dakika! Erdoğan, Muharrem İnce'nin Diyarbakır Mitingini Değerlendirdi: Katılanların Hepsi Hdp'liydi
İzmir Ve Manisa'nın Yıllardır Beklediği Proje Ulaşıma Açıldı
Hakan Hatipoğlu Çılgına Döndü! Mustafa, Adem Ve Hakan Kavgası Ekranlara Yansıdı
'kız Kardeşimi Neden Kaçırdın' Diyerek Genç Adama Kurşun Yağdırdı!
Son Dakika! Abd'den Kritik Münbiç Açıklaması: Bu Hafta Planın Uygulaması Görüşülecek
Fenerbahçe Doğuş Deplasmanda Tofaş'ı 95-77 Yenerek Seride Durumu 3-1'e Getirdi
Beşiktaş'ın Eski Futbolcusu Vincent Aboubakar Geri Geliyor
Kasımpaşa'dan Orta Sahaya Takviye
Nato'dan Gövde Gösterisi! En Büyük Askeri Tatbikata Hazırlanıyor
Başbakan Yıldırım'dan Kandil Operasyonu İçin Kararlı Çıkış!
Göztepe, Alpaslan Öztürk'ü Renklerine Bağladı
Van Der Vaart, Küme Düşen Eski Takımını Kurtarmaya Gidiyor!
Beşiktaş, Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan Keskin İle Yollarını Ayırdı
Fikret Orman, Guti Transferini Bitirmek İçin İspanya'da

'Kız kardeşimi neden kaçırdın' diyerek genç adama kurşun yağdırdı!

'KIZ KARDEŞİMİ NEDEN KAÇIRDIN' DİYEREK GENÇ ADAMA KURŞUN YAĞDIRDI!

Balıkesir'de öfkeli kardeş, kız kardeşini kaçırdıktan bir süre sonra ayrılan ve bu nedenle aralarında husumet bulunan genç adamı, oturduğu kahvenin önünde kurşun yağmuruna tuttu.

Tarih : 11 Haziran 2018, 23:50
Puan Ver : 'kız Kardeşimi Neden Kaçırdın' Diyerek Genç Adama Kurşun Yağdırdı!(9/10)5

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Emrullah B. (23), geçen yıl kız kardeşini kaçırdıktan bir süre sonra ayrılan ve bu nedenle aralarında husumet bulunan Erhan Çalışkan'ı (32), oturduğu kahvenin önünde kurşun yağmuruna tuttu. Çalışkan olay yerinde yaşamını yitirirken, katil zanlısı genç ise olaydan sonra babası ile birlikte kayıplara karıştı.

KIZ KARDEŞİNİ KAÇIRAN GENCE KAHVEDE KURŞUN YAĞDIRDI

Olay bugün öğleden sonra Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesi'nde bir kahvenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Emrullah B. yaklaşık 1 yıl önce kız kardeşini kaçırdığı sonra da ayrıldığı için aralarında husumet oluşan Erhan Çalışkan'ın bulunduğu kahvenin önüne geldi. Erhan Çalışkan'ı kahvenin dışına çağıran Emrullah B., görgü tanıklarının ifadesine göre neden kız kardeşini kaçırdıktan sonra ayrıldığını sordu. Çıkan tartışmanın ardından Emrullah B., üzerindeki tabancayı çekip, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Çalışkan'a art arda ateş etti.

VÜCUDUNA 5 KURŞUN İSABET EDEN GENÇ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Erhan Çalışkan, vücuduna isabet eden 5 kurşunla kanlar içerisinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Erhan Çalışkan'a, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi müdahale etti. Kalp masajı ile hayata döndürüldüğü belirtilen Çalışkan, daha sonra ambulansla götürüldüğü Bandırma Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Çalışkan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

POLİS SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cinayet şüphelisi Emrullah B. ise olayından ardından 10 AKZ 25 plakalı beyaz bir otomobile, babası Ş.B. ile birlikte binerek, kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   Kız  Kardeşimi  Neden  Kaçırdın    Diyerek  Genç  Adama  Kurşun  Yağdırdı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER