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KIZ KAÇIRMAK İÇİN OTOBÜS ÇALAN 17 YAŞINDAKİ MUAVİNİN AŞKI KARAKOLDA BİTTİ!


Kız Kaçırmak İçin Otobüs Çalan 17 Yaşındaki Muavinin Aşkı Karakolda Bitti!
Tarih : 08 Haziran 2018, 14:30
Puan Ver : Kız Kaçırmak İçin Otobüs Çalan 17 Yaşındaki Muavinin Aşkı Karakolda Bitti!(6/10)2

Bir otobüs firmasında muavinlik yapan genç, üç gün önce otobüste tanıştığı bir yolcuya aşık oldu. İzmir'de yaşayan kız arkadaşını kaçırmak için Tuzla'da park halindeki otobüsü çalan şahıs, yakıt bitince Orhangazi'de dinlenme tesislerine girdi. Hareketlerinden şüphelenen istasyon çalışanları jandarmayı arayınca şüphelinin film gibi aşk hikayesi karakolda sona erdi.

İSTASYON ÇALIŞANLARI JANDARMAYA HABER VERDİ

Gebze Orhangazi İzmir otoyolu üzerindeki dinlenme tesisinde meydana gelen olayda saat 00.30 sıralarında Orhangazi bölgesindeki tesise giren otobüs, akaryakıt istasyonuna yanaştı. İçinde yolcu olmayan otobüsün yaşı küçük birisi tarafından kullanıldığı gören ve hareketlerinden şüphelenen istasyon çalışanları jandarmaya haber verdi.

GENÇ MUAVİN GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine giden Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, otobüsün İstanbul'dan çalıntı olduğu belirledi. Otobüsü kullanan M.G. (17) ise gözaltına alındı.

OTOBÜSTE YOLCULUK YAPAN KIZA AŞIK OLDU

Bir otobüs firmasında muavinlik yapan M.G.'nin film gibi hikayesinin 3 gün önce başladığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, M.G. 3 gün önce çalıştığı otobüsle yolculuk yapan bir kız ile tanıştı. Gönlünü kaptıran genç aşık, kız arkadaşını kaçırmaya karar verdi. Olay günü Tuzla'da park halindeki otobüsü düz kontak yaparak kaçıran M.G., ifadesinde yolda otostop çeken 2 kişiyi de kaçırdığı otobüse aldığını da ifade etti. Bir süre sonra indirdiği otostopçulardan sonra otobüsün yakıtının bitmek üzere olduğunu fark eden M.G. otoyolun Orhangazi geçişindeki dinlenme tesisine girdi. Otobüsü akaryakıt istasyonuna yanaştıran genç, parası olmadığını söyleyerek veresiye yakıt almaya çalıştı. İstasyon personeli yakıt vermedikleri M.G.'nin hareketlerinden şüphelenince jandarmaya haber verdi.

M.G. ifadesi aldıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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