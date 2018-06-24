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Kısıklı'daki evinden çıkan Erdoğan'dan tek cümlelik yorum

KISIKLI'DAKİ EVİNDEN ÇIKAN ERDOĞAN'DAN TEK CÜMLELİK YORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını takip etmek için Kısıklı'daki evinden çıkarak Huber Köşkü'ne gitti. Çıkışta kısa bir açıklama yapan Erdoğan, "Bir şey söylemek için erken, iyiyiz" dedi.

Tarih : 24 Haziran 2018, 18:10
Puan Ver : Kısıklı'daki Evinden Çıkan Erdoğan'dan Tek Cümlelik Yorum(9/10)5

Kısıklı'daki evinden çıkarak seçim sonuçlarını takip etmek üzere Huber Köşk'üne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kendisine uzatılan mikrofonlara kısa bir açıklama yapan Erdoğan, "Bir şey söylemek için erken, iyiyiz" ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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