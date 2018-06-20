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Kilosu 6,5 TL'ye çıkan soğan göz yaşartıyor

KİLOSU 6,5 TL'YE ÇIKAN SOĞAN GÖZ YAŞARTIYOR

1 ayda yüzde 212 zamlanan soğanın tezgahlardaki fiyatı uçtu. Bir kilogram soğanın kilosu 6,5 TL'ye çıktı.

Tarih : 20 Haziran 2018, 19:30
Puan Ver : Kilosu 6,5 Tl'ye Çıkan Soğan Göz Yaşartıyor(9/10)5

1 ayda yüzde 212 zamlanan soğanın tezgahlardaki fiyatı uçtu. Bir kilogram soğanın kilosu 6,5 TL'ye çıktı.

SOĞANIN FİYATI GÖZ YAŞARTIYOR

Mayıs ayında kilosu İstanbul halinde 1 ile 1.6 lira arasında değişen fiyatlardan satılan soğanın, haziran ayı itibarıyla ise fiyatı 3 ile 5 lira aralığına yükseldi. Bundan bir yıl önce soğanın kilogramının halde 60 kuruş ile 1 lira arasında alıcı bulduğu göz önüne alındığında, bir yıllık farkın yüzde 400 olduğu görülüyor. 1 aylık fiyat artışı da yüzde 212 seviyesinde. Fiyatlardaki artış, 1 kilogram soğanın market raflarında 6.5 liradan tüketiciyle buluşmasına neden olmuş durumda.

ÇİFTÇİLER FİYAT ARTIŞINI YAĞIŞA BAĞLADI

Yıllar içindeki üretim miktarına bakıldığında, fiyat artışının ürün yetersizliğinden kaynaklanmadığı ortaya çıkıyor. TÜİK verilerine göre, 2015 yılında 1 milyon 879 bin ton seviyesinde gerçekleşen soğan üretimi, 2016 yılında artarak 2 milyon 121 bin ton seviyesine ve 2017 yılında yine bir artışla 2 milyon 131 bin tona yükseldi. TÜİK'e göre 2 yıl içinde soğan üretiminden elde edilen miktar aynı olsa da, ekili alan sayısının azaldığı göze çarpıyor. 2016 yılında 604 bin dekarlık alana soğan ekilirken, 2017 yılında bu rakam 576 bin dekara düştü. Fiyatlardaki yükselişi değerlendiren çiftçi birliklerine göre de, soğanın fiyat artışını yıl başından beri devam eden sağanak yağışlar ve dolu gibi hava şartları tetikledi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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