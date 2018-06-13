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KILIÇDAROĞLU'NUN MAN ADASI DAVASINDA ÖDEYECEĞİ TAZMİNAT BELLİ OLDU


Kılıçdaroğlu'nun Man Adası davasında ödeyeceği tazminat belli oldu
Tarih : 13 Haziran 2018, 16:00
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'nun Man Adası Davasında Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu(8/10)4

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının 'Man Adası' iddialarına yönelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı ikinci davada da karar çıktı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun davacılara 142 bin TL manevi tazminatı faizi ile ödemesine kara verdi.

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Kaynak: haberinburada



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