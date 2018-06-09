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KILIÇDAROĞLU'NUN KATILDIĞI TOPLANTIDA SALON KARANLIĞA GÖMÜLDÜ


Kılıçdaroğlu'nun Katıldığı Toplantıda Salon Karanlığa Gömüldü
Tarih : 09 Haziran 2018, 16:50
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'nun Katıldığı Toplantıda Salon Karanlığa Gömüldü(9/10)5

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde kanaat önderleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve turizmcilerle bir araya geldiği toplantıda sık sık elektriğin kesilmesi üzerine, "Sesimizi sözümüzü kesemeyecekler. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisini diğer partiler gibi düşünmesin" dedi.

ELEKTRİK 10 KEZ KESİLDİ

Alanya'da kanaat önderleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve turizmcilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Manavgat ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu, Manavgat Belediyesi Kültür Merkezi'nde de kanaat önderleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve turizmcilerle buluştu. Toplantı öncesi ve Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında salonda yaklaşık 10 kez elektrik kesildi.

Elektrik kesintisi yüzünden salondakiler de zor anlar yaşadı.

"SESİMİZİ SÖZÜMÜZÜ KESEMEYECEKLER"

Kısa süreli elektrik kesintilerinin ardından kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında da elektrik kesintileri devam etti. Sık sık meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle zor anlar yaşayan Kılıçdaroğlu, "Sesimizi sözümüzü kesemeyecekler. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni diğer partiler gibi düşünmesin. Cumhuriyet Partisi'nin kökünde Kuvayi Milliye vardır. Yedi düvele pabuç bırakmayan bu parti bugünün asalaklarına asla pabuç bırakmayacaktır. Demokrasisi güçlü bir ülke istiyorum. Kadın erkek eşitliği, yargı bağımsızlığı istiyorum. Medya özgürlüğü istiyorum" dedi.

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Kaynak: haberinburada



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