KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ BAŞKAN ALİ KOÇ'A TEBRİK MESAJI
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yapılan kongrede başkan seçilen Ali Koç'u, sosyal medya hesabından tebrik etti.
CHP liderli Kemal Kılıçdaroğlu kişisel sosyal medya hesabından Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı seçilen Ali Koç'a ilişkin yaptığı açıklamada, "Ali Koç'u ve yönetimini kutluyorum. Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun" dedi.
"ALİ KOÇ'U VE EKİBİNİ KUTLUYORUM"
Kemal Kılıçdaroğlu, resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan Fenerbahçe Kulübü'nün yeni başkanı seçilen Ali Koç'u tebrik ettiği mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetimini kutluyorum. @Fenerbahce camiasına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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