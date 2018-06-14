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KILIÇDAROĞLU'NDAN SURUÇ İLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA


Kılıçdaroğlu'ndan Suruç ile ilgili ilk açıklama
Tarih : 14 Haziran 2018, 21:50
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan Suruç İle İlgili İlk Açıklama(10/10)6

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Suruç Saldırısını Değerlendirdi. Seçimlerde insanların farklı görüşte olmasının normal olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu "bir çatışma, hele hele yaralama gibi bir tablonun olmaması lazım" dedi.

"ÇATIŞMA KESİNLİKLE OLMAMASI LAZIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suruç saldırısı ile ilgili, "Seçimlerde elbette ki insanlar farklı görüşlerdedirler ve giderler kendi tercih ettikleri partiye veya kişiye oy verirler. Demokratik bir ortamda olması gereken budur ve hoşgörüyle insanlar düşüncelerini ifade ederler. Bir çatışma, hele hele yaralama gibi bir tablonun olmaması lazım. Umarız kimse hayatını kaybetmemiştir, umarız yine oradaki gerginlik sona erer." dedi.

"ADALETE DUYULAN ÖZLEMİN GİDERİLMESİ LAZIM"

Kılıçdaroğlu, "Adalete duyulan özlemin giderilmesi lazım. Boğaz Köprüsü'nde boğazı kesilen ve sahibi bile olmayan erler için bütün bunlar için yürüdük. Eğitim de, seçim de hayatın her alanında adalet olsun diye yürüdük. Geldik bir duvar var önümüzde ve bu duvarın yıkılması lazım. Duvarı 24 Haziran'da yıkacağız" diye konuştu.

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Kaynak: haberinburada



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