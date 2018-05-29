KILIÇDAROĞLU'NDAN SEÇİM VAADİ: YOKSUL AİLELERİN HESABINA AYDA BİN LİRA YATIRACAĞIZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yoksul ailelerin hesabına ayda bin lira yatıracağız. Kadın gidecek aylığını çekecek" dedi.
Kahramanmaraş'ta iftar programında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yoksul ailelerin hesabına ayda bin lira yatıracağız. Kadın gidecek aylığını çekecek" diye konuştu.
"YOKSUL AİLELERİN HESABINA AYDA BİN LİRA YATIRACAĞIZ"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: 4 ülke bir araya geleceğiz ve OBİT'i kuracağız. Yoksul ailelerin ayda 1000 lira hesabına yatıracağız. Kadın gidecek aylığını çekecek.
"GEREKİRSE BOĞAZIMIZDAN KESECEĞİZ EĞİTİME HARCAYACAĞIZ"
Eğitimi yeniden dizayn etmek zorundayız. Gerekirse boğazımızdan keseceğiz eğitime harcayacağız. Teknoloji liseleri kuracağız. Bu liseleri OSB ve Milli Eğitim Bakanlığı birlikte yönetecek. Çocuklarımızın daha iyi nitelikli okullarda okuması lazım. Eğitim her şeyin anahtarıdır.
"DEVLETİ YÖNETENLERİN 50 YIL SONRASINI DÜŞÜNMESİ LAZIM"
Osmanlı İmparatorluğu'nun kalkmasının tek sebebi sanayi devrimini kaçırmasıdır. Devleti yöneten kişilerin 50 yıl sonrasını düşünmesi lazım.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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