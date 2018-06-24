Güney Koreli Futbolcu, Askere Gideceği İçin Maç Sonrası Ağladı
Seçime Şaibe Karıştırmak İsteyenler Yakalandı! İşte Görüntüler
Fenerbahçeli Ozan Yuvadan Uçuyor
Kılıçdaroğlu'ndan Görevlilere Uyarı: Devlet Memuru Olduğunuzu Unutmayın
Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Adayı Akşener: Hacı Olarak Görevimi Yaptım
Galatasaray, Sırp Futbolcu Alexandar Mitrovic'i Gündemine Aldı
Son Başbakan Binali Yıldırım, Oyunu Kullandı
Chp'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Oyunu Kullandı
Ünlü Sanatçı Sezen Aksu'nun Oy Kullandığı Sandıkta Gergin Anlar
Fenerbahçe'de Localar Kapış Kapış Satılıyor
Oy Kullanan Cumhurbaşkanı Adayı Demirtaş'tan İlk Paylaşım
'her Şey Ülkem İçin' Diyen Nusret, Oyunu Kullandı
Atiba'nın Kaderi Belli Oldu
Selehattin Demirtaş'ın Eşi Başak Demirtaş, Oyunu Kullandı
Merve Boluğur Yeni Sevgilisi Hakan Sabancı'nın Doğum Günü Partisine Katıldı
Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulda Yoğun Güvenlik Önlemi
İlkleriyle Tarihe Geçecek Seçimde, 56 Milyon Seçmen Oy Kullanacak
Sakın Bunları Yapmayın! İşte Seçim Günü Yasakları
Tarihi Seçimde Nerede Oy Kullanacaklar?
Türkiye Sandık Başında! Oy Verme İşlemi Başladı

KILIÇDAROĞLU'NDAN GÖREVLİLERE UYARI: DEVLET MEMURU OLDUĞUNUZU UNUTMAYIN


Kılıçdaroğlu'ndan görevlilere uyarı: Devlet memuru olduğunuzu unutmayın
Tarih : 24 Haziran 2018, 11:50
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'ndan Görevlilere Uyarı: Devlet Memuru Olduğunuzu Unutmayın(5/10)1

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaoğlu ile birlikte oyunu Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda kullandı.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAN GELEN ŞİKAYETLER VAR

"Ankara'da ben eşim ve oğlum az önce oyumuzu kullandık. Türkiye'nin genelinde şuan ciddi bir sorun yok ama şikayetler geliyor. Milletvekili arkadaşlarımız sorunları çözmek için ellerinden geleni yapıyor. Bütün kamu görevlilerine çağrım, lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayın.

Devletin bekası için çalışmak zorundasınız. Bu konuda doğu ve güney doğudan gelen şikayetler var. Seçimin üzerine gölge düşmemesi gerekir. Sandıktaki arkadaşlarımızın görevini yapması durumunda demokrasi için kaygımız olmaz. Öğleden sonra parti sözcümüz bir basın açıklaması yapacak" dedi.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kılıçdaroğlu  Ndan  Görevlilere  Uyarı  Devlet  Memuru  Olduğunuzu  Unutmayın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER