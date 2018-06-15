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Kılıçdaroğlu, Suruç Olayını İncelemek Üzere Milletvekili Görevlendirdi

KILIÇDAROĞLU, SURUÇ OLAYINI İNCELEMEK ÜZERE MİLLETVEKİLİ GÖREVLENDİRDİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayları incelemek üzere Ankara Milletvekili Levent Gök'ü görevlendirdi.

Tarih : 15 Haziran 2018, 11:50
Puan Ver : Kılıçdaroğlu, Suruç Olayını İncelemek Üzere Milletvekili Görevlendirdi(6/10)2

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayları incelemek üzere Ankara Milletvekili Levent Gök'ü görevlendirdi.

4 KİŞİ ÖLMÜŞ, 8 KİŞİ YARALANMIŞTI

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ında aralarında bulunduğu gruba yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda 4 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

ESNAF ZİYARETİ SIRASINDA AK PARTİLİLER İLE BİR GRUP İLE TARTIŞMA ÇIKTI

Alınan ilk bilgilere göre, ilçede seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba, HDP'li olduğu öne sürülen silahlı kişilerce saldırı yapıldı. Karşılık verilmesi üzerine çıkan olayda silahla vurulan 12 kişi yaralandı.

MİLLETVEKİLİ VE BERABERİNDEKİLERE TABANCA, BIÇAK VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan milletvekilinin ağabeyi Mehmet Ali Yıldız'ın da arasında olduğu 4 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan kavganın ardından bölgede kontrol sağlandı. Olayın ardından hastanelerin önünde toplanan tarafların yakınları, polis ekiplerince bulundukları yerden uzaklaştırıldı.

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Kaynak: haberinburada



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