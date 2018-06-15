KILIÇDAROĞLU, SURUÇ OLAYINI İNCELEMEK ÜZERE MİLLETVEKİLİ GÖREVLENDİRDİ
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayları incelemek üzere Ankara Milletvekili Levent Gök'ü görevlendirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayları incelemek üzere Ankara Milletvekili Levent Gök'ü görevlendirdi.
4 KİŞİ ÖLMÜŞ, 8 KİŞİ YARALANMIŞTI
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ında aralarında bulunduğu gruba yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda 4 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.
ESNAF ZİYARETİ SIRASINDA AK PARTİLİLER İLE BİR GRUP İLE TARTIŞMA ÇIKTI
Alınan ilk bilgilere göre, ilçede seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba, HDP'li olduğu öne sürülen silahlı kişilerce saldırı yapıldı. Karşılık verilmesi üzerine çıkan olayda silahla vurulan 12 kişi yaralandı.
MİLLETVEKİLİ VE BERABERİNDEKİLERE TABANCA, BIÇAK VE SOPALARLA SALDIRDILAR
Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan milletvekilinin ağabeyi Mehmet Ali Yıldız'ın da arasında olduğu 4 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan kavganın ardından bölgede kontrol sağlandı. Olayın ardından hastanelerin önünde toplanan tarafların yakınları, polis ekiplerince bulundukları yerden uzaklaştırıldı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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