Şehit Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir'in cenaze namazı öncesi, şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi.

HAKKARİ ŞEHİDİNİN CENAZESİ EVİNE GELDİ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir (25) için memleketi Malatya'da cenaze töreni düzenlendi.

KILIÇDAROĞLU'NUN GÖNDERDİĞİ ÇELENGİ PARÇALADILAR

Tören öncesi şehidin naaşının musalla taşına getirilmesinden sonra bazı şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi.

TEKBİR GETİREREK PARÇALADILAR

Tekbir getirerek çelengi parçalayan vatandaşlar, "Çiçeğinizi şehide göndermeyin Edirne'deki Selahattin Demirtaş'a gönderin. Utanmadan çiçek gönderiyorsunuz. Bu şehidin kanında CHP'nin eli var. Çiçek göndermişler bir de, alın başınıza çalın" diyerek tepki gösterdiler.

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Kaynak: haberinburada