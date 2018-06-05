Kedisini Döven Kocasını Silahla Vurarak Öldürdü
Ağır Yaralı Kadının Önünde Selfie Çekti, Ülke Ayağa Kalktı
Erdoğan, Terörle Mücadelede Yeni Adresi Belirledi: Sırada Kandil Ve Sincar Var
Sözcü Kalın, Gül-Akar Paşa Görüşmesine İlişkin İlk Kez Konuştu: Erdoğan'ın Bilgisi İle Gittik
Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Aydınlılarla Birlikte Zeybek Oynadı
Milli Futbolcu Yunus Mallı: Bizimle İtibara Geçen Kimse Olmadı
Hollanda Başbakanı Rutte Döktüğü Kahveyi Paspasla Temizleyince Alkışı Aldı
Sırp Tenisçi Djokovic, Fransa Açık'a Veda Etti
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin Son Anketlerdeki Oy Oranını Açıkladı: 29-30 Bandında
Mircea Lucescu'dan Medya Eleştirisi: Bizimle Kisme İlgilenmiyor
Terör Örgütü Pkk'nın Çocukken Kaçırdığı 3 Kadın Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu
Başkan, Dört Oyuncusuna Kırmızı Kart Gören Hakeme Saldırdı
Milli Takıma Yunus Mallı'nın Golü Yetmedi!
Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurul Kararı Aldı
Barcelona, Messi'nin Önerdiği Yıldızı Transfer Ediyor
Muharrem İnce, Trt'ye Yüklendi: Sadakanıza İhtiyacım Yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: Ttk'ya 1000 Personel Alınacak
Katilinin Elinden Tutup Güle Oynaya Ölüme Giden Çocuğun Son Görüntüsü!
Bbp Genel Başkanı Destici: Marksist Leninist Hdp'nin Kapatılması Lazım
Son Dakika! Başbakan'dan Bedelli Açıklaması: Çare Bulmak Mecburiyetindeyiz

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin Son Anketlerdeki Oy Oranını Açıkladı: 29-30 Bandında

KILIÇDAROĞLU, MUHARREM İNCE'NİN SON ANKETLERDEKİ OY ORANINI AÇIKLADI: 29-30 BANDINDA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin son anketlerdeki oy oranını açıklayarak, "29-30 bandına görünüyor" dedi.

Tarih : 05 Haziran 2018, 22:30
Puan Ver : Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin Son Anketlerdeki Oy Oranını Açıkladı: 29-30 Bandında(10/10)6

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN TÜRK'te 'Ne Oluyor?' programında soruları yanıtlıyor. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin son anketlerdeki oy oranını açıklayarak, "29-30 bandına görünüyor" dedi.

KILIÇDAROĞLU, İNCE'NİN OY ORANINI AÇIKLADI

"Anket sonuçları Muharrem İnce'nin 10 puan yükseldiğini gösteriyor. Ne diyorsunuz" sorusuna Kılıçdaroğlu, "29-30 bandına görünüyor. Tabii ikinci turda Muharrem Bey kazanacak" ifadelerini kullandı.

"BERABER MİTİNGE ÇIKMANIN DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜK"

Kılıçdaroğlu, "Baştan beri söylediği şu: Ben 80 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. CHP rozetini çıkardığına göre ve 80 milyonu kucakladığına göre beraber mitinge çıkmamızın doğru olmadığını düşündük. Sayın İnce dobra bir insan. Yaptığı mitinglerde bunu gösteriyor. Muharrem Bey kendisine yer vermeyen gazetecileri eleştirdi" diye konuştu.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kılıçdaroğlu  Muharrem  İnce  Nin  Son  Anketlerdeki  Oy  Oranını  Açıkladı  29-30  Bandında  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER