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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı Kutlayacak mısınız? Sorusuna Yanıt Verdi: Neyini Kutlayayım!

KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'I KUTLAYACAK MISINIZ? SORUSUNA YANIT VERDİ: NEYİNİ KUTLAYAYIM!

Kemal Kılıçdaroğlu düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sert ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu "Erdoğan'ı kutlayacak mısınız?" sorusunu "Neyini kutlayayım" diye yanıtladı.

Tarih : 26 Haziran 2018, 14:50
Puan Ver : Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı Kutlayacak Mısınız? Sorusuna Yanıt Verdi: Neyini Kutlayayım!(9/10)5

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu "Erdoğan'ı kutlayacak mısınız?" sorusuna sert çıkarak "Neyini kutlayayım" dedi.

"ANAYASAYI DEĞİŞTİRİRSE İLK BEN TEBRİK EDERİM"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Dikta heveslisi birinin neyini kutlayayım! Neyi başarmış. Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez. Yasama yargı ve yürütme organını kendisine bağlayan bir insan tebrik edilemez. Nesini tebrik edeceğim? Bir partinin genel başkanı olarak mahkemelere hakim tayin ediyor onu mu tebrik edeceğim? Demokrasiyi savunuyorsa, evet bu konuda yeni anayasa değişikliği yapacağız diyorsa ilk ben tebrik edeceğim. Bir diktatörün nesini tebrik edeceğim, nesini kutlayacağım?

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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