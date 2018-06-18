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Kılıçdaroğlu animasyon oldu, sosyal medya yıkıldı

KILIÇDAROĞLU ANİMASYON OLDU, SOSYAL MEDYA YIKILDI

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun animasyon olarak yer aldığı bir video paylaştı. CHP Lideri videoda gençlere bilgisayar terimleri ile seslendi.

Tarih : 18 Haziran 2018, 22:40
Puan Ver : Kılıçdaroğlu Animasyon Oldu, Sosyal Medya Yıkıldı(6/10)2

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun animasyon olarak yer aldığı bir video paylaştı. CHP Lideri videoda gençlere bilgisayar terimleri ile seslendi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ANİMASYONUNU YAPTILAR

24 Haziran'daki seçimler için son haftaya girilirken partilerin genç seçmen için hazırladığı kampanyalar dikkat çekiyor. Bu kampanyalara Kılıçdaroğlu da bir videoyla katıldı.

CHP lideri, animasyon olarak gösterildiği videoda şunları söyledi:

"Ya arkadaşlar, ben istemez miyim download hızları artsın, adil kullanım kotası kalksın, memlekette daha çok bağımsız film yapılsın, kültür sanat çiçek açsın, televizyonda her filme sabah akşam yerli yersiz sansür gelmesin, pasaportumuzun itibarı artsın, gençlerimiz dünyayı doya doya gezsin, Instagram'da filtreler artsın, Snapchat'te efektler çoğalsın… Curling artık hak ettiği ilgiyi görsün, milli gururumuz olabilsin. Oyunda cheat yapılmasın, herkes hak ettiği frag'e kendi emeğiyle ulaşsın istiyorum. İstiyorum ama önce bu seçimi çözmemiz lazım. Gelin geleceğimize sahip çıkalım, hep birlikte bug'sız yeni bir dünya tasarlayalım."24 Haziran'daki çifte seçim için genç seçmene seslenilen videoda, bilgisayar oyunu terimlerine ve sosyal medya kanallarına değinildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN VİDEOSU SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Kılıçdaroğlu'nun animasyon filmi kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Video kısa sürede Twitter'ın da gündemine oturdu.

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Kaynak: haberinburada



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