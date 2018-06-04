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kendisini boğmaya çalışan sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

KENDİSİNİ BOĞMAYA ÇALIŞAN SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Antalya'da, 2 çocuk annesi kadın, kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada kendisini boğmaya çalışan sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Tarih : 04 Haziran 2018, 11:50
Puan Ver : Kendisini Boğmaya Çalışan Sevgilisini Bıçaklayarak Öldürdü(9/10)7


Antalya'da, 2 çocuk annesi Nurcan Saraç (28), kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada kendisini boğmaya çalışan, 3 yıldır birlikte yaşadığı Cengiz Aydın'ı (30) kalbinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Aydın, yaşamını yitirdi.



KALBİNDEN BIÇAKLADI



Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda 3 yıldır birlikte yaşayan Nurcan Saraç ile Cengiz Aydın arasında, iddiaya göre, kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Alkol alan Aydın ile Saraç'ın tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Aydın'ın saldırması üzerine eline bıçak alan Saraç, kendisini yatak odasına kilitleyip, polisi aradı. Odanın kapısı kıran Aydın, içeri girip, Saraç'ı boğmaya çalıştı. Bu sırada Aydın'ı kalbinden bıçaklayan Saraç, daha sonra sağlık ekibine haber verdi.



GENÇ ADAM KURTARILAMADI



İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Cengiz Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



"ARTIK CANIMA TAK ETTİ"



Nurcan Saraç, eve gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saraç'ın, polise verdiği ilk ifadesinde, "Artık canıma tak etti" dediği öğrenildi.



GENÇ KADIN 3 ÇOCUK ANNESİ



Nurcan Saraç'ın, 1'i eski eşinden olmak üzere 2 çocuğunun bulunduğu belirtildi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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