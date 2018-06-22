KENDİ ŞARKISI YERİNE HANDE'NİN ŞARKISINI DUYAN TUĞBA, KÜPLERE BİNDİ
Ünlü şarkıcı Tuğba Özay, katıldığı güzellik merkezi açılışında kendi şarkısı yerine Hande Yener'in şarkısını duyunca küplere bindi. Arabasına binerek mekanda uzaklaşmak isteyen Özay, güçlükle ikna edildi.
Son şarkısı "İnançsız Aşklar" ile gündeme gelen Tuğa Özay, Murat Put'un kuaför ve lazer salonu açılışına katıldı. Açılışta kendi şarkısı yerine Hande Yener'in şarkısını duyan Özay, kapris yaparak mekandan ayrılmak istedi.
"BEN GELİYORUM HANDE ÇALIYOR"
Hande Yener'in parçasını duyan Özay, "Ben geliyorum, Tuğba Özay şarkısı çalacağınıza, başka parça duyuyorum. Geri dönüyorum" diyerek kapris yaptı.
ZOR İKNA EDİLDİ
Salon sahibinin dakikalarca konuştuğu model Tuğba Özay, sonunda ikna olunca açılışı gerçekleştirdi.
"AÇILIŞ MUHTEŞEM GEÇTİ"
Açılışta yaşanan sıkıntıdan bahsetmeyen Tuğba Özay, Instagram hesabından açılış fotoğraflarını paylaşarak, "Salonun açılışı muhteşem geçti. Sevgili Murat Put'a başarılar dilerim. Bereketiniz bol olsun canlar" dedi.
İşte Tuğba Özay'ın olaylı geçen açılışından kareler...
Kaynak: haberinburada
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