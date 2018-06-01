İzmir'in Konak ilçesinde, güvenlik soruşturması nedeniyle kadro alamayan, işten çıkarılan, kendilerini 'Yaşayan ölüler' olarak niteleyen işçiler, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı önünde, kefen giyerek eylem yaptı. Eylemde, bir kişi de cübbe ve sarık giyip, imam oldu. "Bizleri öldürdünüz, gömmeyi unuttunuz" diyen işçiler, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'na yazdıkları dilekçelerle canlı gömülme talebinde bulundu.

İŞÇİLER, GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDENİYLE KADRO ALAMADI

Tepecik semtindeki, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı önünde, bugün saat 12.30'da başlayan ve yaklaşık 50 işçinin katıldığı eylem, ilginç görüntülere sahne oldu. Taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) kapsamında, kadro alabilmek için güvenlik soruşturmasına girip geçemeyen ve işlerinden çıkmak zorunda kalan, bir kısmı DİSK'e bağlı Genel-İş 7 No'lu Şube'ye üye olan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ege Üniversitesi işçileri, kefen giyip Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı önünde buluştu. Eylemde bir işçi de cübbe ve sarık giyerek imam kılığına girdi.

CANLI GÖMÜLME TALEBİNDE BULUNDULAR

Temsili imam, bir işçinin kendisine sorduğu "İşçileri nasıl bilirdiniz?" sorusuna, "Valla biz iyi bilirdik, ama hükümet hep kötü biliyor" diyerek cevap verdi. "Kadro dediniz, işimizden ettiniz", "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "İşimizi geri istiyoruz" sloganı atan işçiler, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'na yazdıkları dilekçelerle, canlı gömülme talebinde bulundu. Yetkililer, işçilerden dilekçeleri teslim aldı. Dilekçelerin verilmesinin ardından bazı işçiler, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı önündeki yolda oturma eylemi yaparak, yolu araç trafiğine kapatmak istedi. Bu nedenle işçiler ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Kaynak: haberinburada