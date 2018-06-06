Zonguldak'ta kefen giyip annesine cenaze şakası yapan oğula, sosyal medyada tepki yağmıştı. Anne, şakadan haberi olduğunu söylerken oğul, "Ölürsem sülalem nasıl ağlayacak diye merak ettim bir tek annem ağladı" dedi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde annesine cenaze şakası yapan ve bu görüntüsü sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki gören Ali Acar ile anne Emine Acar olayın gerçeğini anlattı.

KEFEN GİYİP ANNESİNİ ÖLÜ TAKLİDİ YAPTI

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Osmanlar Köyü'nde yaşayan Ali Acar, kefen giyip cenaze gibi annesinin önünde yattı. Anne Emine Acar oğlunun başında yas tutarken yanındakilerde gülüşmeye başladı.

ANNENİN AĞIT YAKTIĞI ANLAR SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

O anlar cep telefonu ile görüntülenip sosyal medyada paylaşılınca Ali Acar yaptığı şaka nedeniyle büyük tepki topladı. Anne Emine Acar ise o şakanın arkasında yatan gerçeği açıkladı.

ANNENİN CENAZE ŞAKASINDAN HABERİ VARMIŞ

Oğlu kefen içerisinde yatarken gözünden bir damla bile yaş akmadığını dile getiren Emine Acar, yapılan şakadan haberi olduğunu söyledi. Anne Acar gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oğlum öyle yatarken bizde başında oturuyorduk. Ben başında öylesine ağladım. Öyle esas ağlamak yok, şaka ile ağladım. Ne bileyim ölünce nasıl bağırıvereceksin bana, yapayım dedi.

"GÖZLERİMDEN BİR DAMLA GÖZYAŞI AKMADI"

Bende böyle böyle bağırıveririm dedim ve öyle oldu. Ben oğlumun ölmediğini biliyordum. Gözümüzün önünde göre göre yapıyoruz. Hiç üzülmedim, gözümden yaş bile gelmedi. Oğlum bana böyle sürekli şaka yapar" dedi.

ANNESİNİN ÖLÜNCE ARKASINDAN NASIL AĞLAYACAĞINI MERAK ETMİŞ

Kendisinin şaka yapıp eğlenmeyi çok sevdiğini anlatan Ali Acar ise öldüğünde annesinin arkasından nasıl ağlayacağını merak ettiği için bu olayı gerçekleştirdiğini anlattı.

"ÖLÜNCE SÜLALEM NASIL AĞLAYACAK DEDİM, ANNEM AĞLADI SADECE"

Acar, "Evin önünde hanımlar sarma sarıp otururken ölü numarası yapacağımı söyledim. Ben içeriden beyaz bir şey getirdim, sardım. Çenemi bağlayıp, üzerime bıçak koydum. Şaka amacıyla bu işe giriştik. Bende anneme 'Ben senin önünden ölürsem bana nasıl bağırıvereceksin?' dedim. O da beni kırmadı, başladı bağırmaya. Üzülmek veya ciddi ağlamak yok.

Böyle bir şey gerçek olursa gömerler giderler. Sonuçta Cenab-ı Allah bizi illaki alacak. Bende ölmeden önce 'Ailem, sülalem bakalım bana nasıl bağırıverecek?' kulağım duysun dedim. Gerçekten koynundaki eşin ağlamıyor da, seni doğuran, büyüten annemizden başka ağlayan olmadı" diye konuştu.

Annesini çok sevdiğini, onu omzuna alıp, oynayıverdiğini, türlüler söylediğini ve şakalaştığını dile getiren Acar, bundan sonrada şakalarının devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: haberinburada