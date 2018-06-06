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Kedisini döven kocasını silahla vurarak öldürdü

KEDİSİNİ DÖVEN KOCASINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

ABD'de kaybolan kedileri ile ilgili kocasıyla tartışan 47 yaşındaki kadın, evin kedisini dövdüğü için çıkan kavga esnasında silahıyla eşini vurarak öldürdü.

Tarih : 06 Haziran 2018, 00:10
Puan Ver : Kedisini Döven Kocasını Silahla Vurarak Öldürdü(10/10)6

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Dallas kentinde polis, bir kadının tartıştıkları sırada evin kedisini döven kocasını öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı.

KAYBOLAN KEDİ EVE DÖNMÜŞTÜ

47 yaşındaki Mary Harrison, dedektiflere 49 yaşındaki eşi Dexter Harrison'ı Cumartesi günü evlerinde çıkan bir kavgada silahla vurup, öldürdüğünü itiraf etti.

Çiftin komşuları, kedinin geçtiğimiz günlerde kaybolduğunu ve çiftin etrafa kayıp ilanları astığını belirtti. Kedi daha sonra eve geri döndü.

KATİL EŞ HAPSE GİRDİ

Cinayet suçlaması yöneltilen Mary Harrison, tutuklanıp hapse kondu. Hastaneye kaldırılan eşinin ise öldüğü belirtildi.

Komşularına göre, çiftin iki genç oğulları vardı ve bölgeye birkaç ay önce taşınmışlardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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