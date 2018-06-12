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Kayserispor, Bilal Başacıkoğlu'ya 3 yıllık imza attırdı

KAYSERİSPOR, BİLAL BAŞACIKOĞLU'YA 3 YILLIK İMZA ATTIRDI

Kayserispor, Hollanda ekibi Feyenoord'dan transfer ettiği 23 yaşındaki Bilal Başacıkoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarih : 12 Haziran 2018, 19:00
Puan Ver : Kayserispor, Bilal Başacıkoğlu'ya 3 Yıllık İmza Attırdı(5/10)1

Kayserispor geçtiğimiz sezonu Hollanda'nın Feyenoord takımında tamamlayan Bilal Başacıkoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbol kariyerine Heerenveen'de başlayan 23 yaşındaki oyuncu burada gösterdiği başarılı performansın ardından Feyenoord takımına transfer oldu.

GEÇEN SEZON 7 GOL 6 ASİST YAPTI

Feyenoord ile geçtiğimiz sezon toplam 26 karşılaşmada mücadele eden Bilal Başacıkoğlu 7 gol 6 asistlik başarılı bir performans sergiledi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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