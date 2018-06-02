Bursa'da iftardan önce arkadaşlarıyla birlikte kapının önünde oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk, birden gözden kayboldu. Küçük çocuk, 80 kişilik ekibin 14 saat süren aramaları sonucu köyün 2 kilometre uzağında ormanlık alanda bitkin halde bulundu. Küçük çocuğun geceyi tek başına ormanda uyuyarak geçirdiği öğrenildi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK ORTADAN KAYBOLDU

Bursa'nın Büyükorhan Özlüce Mahallesi'nde meydana gelen olayda, anne Medine S, 3 yaşındaki oğlu Ali S. evinin kapısının önünde oyun oynarken köyün çıkışındaki çeşmeden su doldurmaya gitti. Su doldurup geldikten sonra oğlunu evde bulamayan anne, durumu eşine ve köylülere bildirdi. Bisikletiyle evden ayrılan 3 yaşındaki Ali S.'yi ailesi ve köylüler aramaya başladı.

80 KİŞİ, ORMANDA YAYILARAK ÇOCUĞU ARADI

Köyün çıkışında bisikletine ulaşılan çocuktan saatler geçmesine rağmen haber alınamadı. Gece boyu süren arama çalışmalarına sabahın ilk saatlerinden itibaren devam edildi. Arama kurtarma ekipleri ile birlikte gece görüşlü drone ile köy ve civarı tarandı. Jandarma, BAKUT, NAK, AKUT ve İHH kurtarma ekiplerinden oluşan toplam 80 kişi, ormanlık alanda yayılarak aramaya devam etti.

KÜÇÜK ÇOCUK, KÖYÜN 2 KİLOMETRE UZAĞINDA BULUNDU

12 saat sonra çocuğun sesini duyan BAKUT ekipleri, Akçapınar mevkinde alanı daraltıp, Ali S.'yi köyün 2 kilometre uzağında bitkin halde buldu. Hemen olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Ailesi ve köylüler küçük çocuğun bulunmasının ardından derin bir nefes aldı.

"OĞLUMUNUN BİSİKLETİNİ BULDUK, AMA KENDİSİNİ BULAMADIK"

Olayı anlatan anne Medine S., "İftar vakti eve içme suyu getirmek için evden ayrıldım. Ayrılmadan önce 3 yaşındaki oğlumun önüne yemek koydum. Gidip geldiğimde oğlum Ali'yi evde bulamadım. Anneme Ali'nin nerede olduğunu sorduğumda bisikletiyle dışarı çıktığını söyledi. Ailemle birlikte köyde oğlumu aramaya başladık. Köy içine ve tarlalara aradık. Köyün çıkışında oğlumun bisikletini bulduk ama kendisini bulamadık." dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: haberinburada