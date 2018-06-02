Eren'i Şehit Eden Teröristin Elindeki Sarı Eldivenin Sırrı Çözüldü
Konvoyunun Önünü Kesen Acılı Anne, Erdoğan'dan Oğlunun Katillerinin Bulunmasını İstedi
Melih Gökçek'in Hayali Ankapark İçin İhaleye Çıkılıyor
'gerekliyse Bekletmeyiz' Sözü 3 Milyon Gence Umut Oldu
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulda Gerginlik!
Marmaris'te Adım Atacak Yer Yok! Kentin Girişinde Uzun Araç Kuyrukları Oluştu
'işte Meydan, İşte Sandık! Buyrun Referandumsa Referandum'
Fenerbahçe'de Tarihi Kongre Başladı! Canlı Takip
Moody's'in Türkiye Hamlesine Yanıt Veren Şimşek, Atılan Adımları Sıraladı
Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Ali Şen: Sanki Abd Başkanı Seçiliyor
Liselere Girişte Uygulanan Merkezi Sınav Sona Erdi
Abdüllatif Şener Kendisine Tepki Gösteren Vatandaşları Tehdit Etti: Hesap Vereceksiniz
Açık Unutulan Kamyon Kasası Üst Geçide Çarptı: 6 Yaralı
Kolombiyalı Futbolcu Alejandro Penaranda, Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
Galatasaray'ın Sınırlarını Uefa Çizecek
Galatasaray'ın Yıldızı Garry Rodrigues, Yönetimden Zam İstiyor
Akar'dan Kritik Görüşme! Abd'li Mevkidaşı İle Suriye'yi Konuştu
Kaybolan 3 Yaşındaki Çocuk Geceyi Ormanda Uyuyarak Geçirdi!
Suudi Arabistan'da Deprem! Veliaht Prens Bir Bakanı Görevden Aldı, Kültür Bakanlığı 2'ye Bölündü
Fenerbahçe'de Tarihi Kongre

Kaybolan 3 Yaşındaki Çocuk Geceyi Ormanda Uyuyarak Geçirdi!

KAYBOLAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK GECEYİ ORMANDA UYUYARAK GEÇİRDİ!

Bursa'da kapının önünde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki çocuk, köyün 2 kilometre uzağındaki ormanlık alanda bitkin halde bulundu. Küçük çocuğun geceyi ormanda uyuyarak geçirdiği öğrenildi.

Tarih : 02 Haziran 2018, 11:50
Puan Ver : Kaybolan 3 Yaşındaki Çocuk Geceyi Ormanda Uyuyarak Geçirdi!(10/10)6

Bursa'da iftardan önce arkadaşlarıyla birlikte kapının önünde oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk, birden gözden kayboldu. Küçük çocuk, 80 kişilik ekibin 14 saat süren aramaları sonucu köyün 2 kilometre uzağında ormanlık alanda bitkin halde bulundu. Küçük çocuğun geceyi tek başına ormanda uyuyarak geçirdiği öğrenildi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK ORTADAN KAYBOLDU

Bursa'nın Büyükorhan Özlüce Mahallesi'nde meydana gelen olayda, anne Medine S, 3 yaşındaki oğlu Ali S. evinin kapısının önünde oyun oynarken köyün çıkışındaki çeşmeden su doldurmaya gitti. Su doldurup geldikten sonra oğlunu evde bulamayan anne, durumu eşine ve köylülere bildirdi. Bisikletiyle evden ayrılan 3 yaşındaki Ali S.'yi ailesi ve köylüler aramaya başladı.

80 KİŞİ, ORMANDA YAYILARAK ÇOCUĞU ARADI

Köyün çıkışında bisikletine ulaşılan çocuktan saatler geçmesine rağmen haber alınamadı. Gece boyu süren arama çalışmalarına sabahın ilk saatlerinden itibaren devam edildi. Arama kurtarma ekipleri ile birlikte gece görüşlü drone ile köy ve civarı tarandı. Jandarma, BAKUT, NAK, AKUT ve İHH kurtarma ekiplerinden oluşan toplam 80 kişi, ormanlık alanda yayılarak aramaya devam etti.

KÜÇÜK ÇOCUK, KÖYÜN 2 KİLOMETRE UZAĞINDA BULUNDU

12 saat sonra çocuğun sesini duyan BAKUT ekipleri, Akçapınar mevkinde alanı daraltıp, Ali S.'yi köyün 2 kilometre uzağında bitkin halde buldu. Hemen olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Ailesi ve köylüler küçük çocuğun bulunmasının ardından derin bir nefes aldı.

"OĞLUMUNUN BİSİKLETİNİ BULDUK, AMA KENDİSİNİ BULAMADIK"

Olayı anlatan anne Medine S., "İftar vakti eve içme suyu getirmek için evden ayrıldım. Ayrılmadan önce 3 yaşındaki oğlumun önüne yemek koydum. Gidip geldiğimde oğlum Ali'yi evde bulamadım. Anneme Ali'nin nerede olduğunu sorduğumda bisikletiyle dışarı çıktığını söyledi. Ailemle birlikte köyde oğlumu aramaya başladık. Köy içine ve tarlalara aradık. Köyün çıkışında oğlumun bisikletini bulduk ama kendisini bulamadık." dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kaybolan  3  Yaşındaki  Çocuk  Geceyi  Ormanda  Uyuyarak  Geçirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER