KATAR MİLLİ TAKIMINDAN FATİH TERİM'E DUDAK UÇUKLATAN TEKLİF!
Katar Futbol Federasyonu yetkilileri, Galatasaray'ı geçtiğimiz sezon şampiyonluğa taşıyan Fatih Terim'e yıllık 6 milyon euro teklif etti.
Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Terim'in Katar Milli Takımı'ndan teklif aldığı belirtildi.
TEKLİF 6 MİLYON EURO
Katar Milli Takıma sportif direktörlük yapması için teklifte bulunan Federasyon yetkilileri, deneyimli teknik adama yıllık 6 milyon euro teklif ettiği belirtildi.
Katarlıların Terim'e Galatasaray'ın başında olduğu hem sarı-kırmızıları hem Katar milli takımına menajerlik yapacağı bir formül sundu.
Kaynak: haberinburada
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