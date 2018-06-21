Katar Futbol Federasyonu yetkilileri, Galatasaray'ı geçtiğimiz sezon şampiyonluğa taşıyan Fatih Terim'e yıllık 6 milyon euro teklif etti.

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Terim'in Katar Milli Takımı'ndan teklif aldığı belirtildi.

TEKLİF 6 MİLYON EURO

Katar Milli Takıma sportif direktörlük yapması için teklifte bulunan Federasyon yetkilileri, deneyimli teknik adama yıllık 6 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

Katarlıların Terim'e Galatasaray'ın başında olduğu hem sarı-kırmızıları hem Katar milli takımına menajerlik yapacağı bir formül sundu.

Kaynak: haberinburada