Kastamonu'da sıkça görülen yılanlara bir yenisi de Tosya ilçesinde eklendi. Cadde üzerinde vatandaşlar tarafından fark edilen yılanı belediye ekipleri etkisiz hale getirip doğaya bıraktı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Menderes Caddesi üzerinde vatandaşlar tarafından fark edilen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, meraklı ve korkulu bakışları üzerine çekti.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN YILAN DOĞAYA BIRAKILDI

Vatandaşlar tarafından bir sopa ile etkisiz hale getirilen yılan, daha sonra Tosya Belediyesi İtfaiye Çavuşu İsmail Altılar tarafından soğukkanlı bir şekilde bulunduğu yerden alındı. DHA'nın haberine göre, eline giydiği kalın eldiven ile korkusuzca yılana yaklaşan itfaiye çavuşu Altılar, torbaya koyarak tekrar doğaya bıraktı.

YILANI GÖREN VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Tosya ilçesi Menderes Caddesi'nde yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı görenler belediyeden yardım istedi. Caddeye gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekibi, yılanı bulunduğu yerden aldı. Yılan daha sonra doğaya bırakıldı.

Kaynak: haberinburada