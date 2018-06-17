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Kastamonu'da 6 Kişinin Öldüğü Kazadan Önceki Son Fotoğraf Ortaya Çıktı
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Kastamonu'da 6 Kişinin Öldüğü Kazadan Önceki Son Fotoğraf Ortaya Çıktı

KASTAMONU'DA 6 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADAN ÖNCEKİ SON FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Kastamonu'da, dün akşam iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü. Hayatını kaybedenler arasındaki 4 kişinin, kazanın olduğu gün bir mekanda beraber otururken çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı.

Tarih : 17 Haziran 2018, 14:40
Puan Ver : Kastamonu'da 6 Kişinin Öldüğü Kazadan Önceki Son Fotoğraf Ortaya Çıktı(8/10)4

Kastamonu'da, dün akşam iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 6 kişinin, komşu Binen ile Ergin ailelerinden olduğu ve Yürekveren köyündeki yakınlarına bayram ziyaretine gittiği ortaya çıktı. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Kadriye, Sibel ve Serenay Binen ile Kezban Ergin'in, kazanın olduğu gün bir mekanda beraber otururken çektirdikleri fotoğraf da ortaya çıktı.

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI, 6 KİŞİ ÖLDÜ

Kaza dün akşam 21.30 sıralarında, Devrekani yolu Kırcalar mevkisinde meydana geldi. Daday ilçesinden Yürekveren köyüne bayram ziyaretine giden 6 kişinin bulunduğu, Enver Binen yönetimindeki 37 DC 250 plakalı otomobil ile Kastamonu merkezden Küre ilçesine giden Ali Erol'un kullandığı 37 AAD 050 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı otomobilde bulunan Enver (58) ve eşi Kadriye Binen (53) ile kızları Sibel (17) ve Serenay Binen (15), Kezban Ergin (60) ile kızı Müzeyyen Ergin (19) yaşamını yitirdi.

BAYRAM TATİLİ İÇİN YOLA ÇIKMIŞTILAR

Kazanın ardından Daday ilçesine bağlı Ertaş köyünde yaşayan Binen ve Ergin ailelerinin komşu olduğu, bayram tatili için yola çıktığı öğrenildi. Komşu ailelerin, merkez Yürekveren köyünde bulunan tanıdıklarının yanına giderken, kazanın meydana geldiği belirtildi.

SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Kadriye, Sibel ve Serenay Binen ile Kezban Ergin'in, kazanın olduğu gün bir mekanda beraber otururken çektirdikleri fotoğraf da ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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