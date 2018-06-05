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Kasımpaşa'nın yıldızı Trezeguet için resmi açıklama geldi

KASIMPAŞA'NIN YILDIZI TREZEGUET İÇİN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Trezeguet hakkında açıklamalarda bulundu. Bilgin, Mısırlı futbolcu için Galatasaray'dan herhangi bir teklif almadıklarını ifade etti.

Tarih : 05 Haziran 2018, 00:10
Puan Ver : Kasımpaşa'nın Yıldızı Trezeguet İçin Resmi Açıklama Geldi(7/10)3

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Mısırlı futbolcu Trezeguet'in geleceği hakkında kulübü Kasımpaşa'dan açıklama geldi. Bein Sport'a konuşan Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, 23 yaşındaki futbolcunun Kasımpaşa'da oynamak istediğini kendilerine aktardığını söyledi.

Bilgin, "Trezeguet iyi bir sezon geçirdi, beklentilerimizin üzerinde futbol oynadı. Bizden ayrılırken, Kasımpaşa'da rahat ve mutlu olduğu için başarılı olduğunu söyledi. Türkiye'de başka bir takımda oynamak istemediğini ve Kasımpaşa'da forma giymek istediğini söyledi. Geleceğine başkanımız karar verecek" dedi.

"TEKLİF YOK"

Galatasaray'dan teklif almadıklarını da ifade eden Bilgin, "Galatasaray'dan bir teklif yok. Salah'ın yanında oynayacak ve oynarsa, bütün gözler üzerinde olacak. Herkes Mısır'a odaklandı, Salah'ın yanında oynadığı için göze batacaktır. Almanya ve İngiltere'den teklif alacaktır. Kasımpaşa'nın güzelliği var, bize gelen iyi teklifler alıyor, iyi takımlara gidiyor. Ancak bizden giden, iyi oynayamıyor. Açıkçası ben ayrılacağını düşünmüyorum" diye konuştu. Trezeguet geçen sezon 33 resmi maçta 16 gol ve 6 asiste imza atmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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