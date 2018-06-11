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Kasımpaşa'dan orta sahaya takviye

KASIMPAŞA'DAN ORTA SAHAYA TAKVİYE

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Abdul Rahman Khalili ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarih : 11 Haziran 2018, 23:10
Puan Ver : Kasımpaşa'dan Orta Sahaya Takviye(9/10)5

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Filistin asıllı İsveçli futbolcu Abdul Rahman Khalili'yi renklerine bağladı.

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamaya göre 2017-2018'de Gençlerbirliği forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini 3 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İMZA TÖRENİ KEMERBURGAZ TESİSLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kemerburgaz Tesislerinde gerçekleştirilen imza törende Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin de hazır bulundu.

Futbol hayatına İsveç'te başlayan Khalili, geçmiş sezonlarda Mersin İdmanyurdu forması da giymişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kasımpaşa  Dan  Orta  Sahaya  Takviye    haber

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