Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Abdul Rahman Khalili ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Filistin asıllı İsveçli futbolcu Abdul Rahman Khalili'yi renklerine bağladı.

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamaya göre 2017-2018'de Gençlerbirliği forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini 3 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İMZA TÖRENİ KEMERBURGAZ TESİSLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kemerburgaz Tesislerinde gerçekleştirilen imza törende Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin de hazır bulundu.

Futbol hayatına İsveç'te başlayan Khalili, geçmiş sezonlarda Mersin İdmanyurdu forması da giymişti.

Kaynak: haberinburada