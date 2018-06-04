TFF 3'üncü Lig'e düştüğü yeni sezon öncesinde iç saha maçlarını oynayacak stat arayışına çıkan Karşıyaka, devre arasına kadar maçlarını yine Atatürk Stadı'nda oynama kararı aldı.

Aliağa, Tire, Menemen, Bayındır, Manisa gibi çevredeki alternatifleri değerlendiren Karşıyaka, bazılarından şartlarının uygun olmaması, bazı statlardan ise maliyet ve mesafe farkı yüzünden vazgeçti.

SEZONUN İKİNCİ YARISINDA YA ALSANCAK YA BORNOVA

Son 3 sezonda olduğu gibi yine Atatürk Stadı'nda oynamak için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'yle görüşecek Karşıyaka, sezonun ikinci yarısında ise yenilenen haliyle kapılarını açacak Alsancak Stadı veya Bornova Stadı'na taşınmayı istiyor. İlçe Stadı'nın yerine yapılacak yeni stadının yıllardır bekleyen inşaatı, açılan davalarla tekrar kilitlenen, İzmir'de stat konusunda şu an en çok mağduriyet yaşayan kulüp konumundaki Karşıyaka, kendi tesislerine kavuşana kadar Alsancak'ı kullanmak için ısrarcı olacak.

VEKİLLERE KOMBİNE TARİFESİ

Karşıyaka yönetimi, 24 Haziran Genel Seçimleri öncesi kulübü ziyaret etmek isteyen milletvekili adaylarından 100'er adet kombine bilet almalarını talep edecek. Her siyasi partiden vekil adayları, bu sayede kampanya dönemlerinde yeşil-kırmızılı kulübe katkı sağlayacak. Karşıyaka'da bu hafta fiyatı belirlenecek futbol kombinelerinin haftaya satışa çıkması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada