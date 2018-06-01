Kars ve Erzincan'da aniden bastıran dolu, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, ortalık beyaz örtüyle kaplandı.

Kars/ Kars ve Erzincan'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğleden sonra aniden başlayan ve bir anda etkisini artıran sağanak ve dolu yaklaşık 20 dakika sürdü. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti, çok sayıda vatandaş da dolunun zarar vermemesi için araçlarının üzerini örttü.

İLÇE BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Vatandaşlara zor anlar yaşatan dolu sebebiyle ilçe beyaz örtüyle kaplandı. İlçedeki Karayolları Bakım Şefliği bahçesine dolan dolular, işçilerce küreklerle temizlendi.

"SON GÜNLERDE AŞIRI YAĞIŞ OLUYOR"

İlçe sakinlerinden Ercan Cihangir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir aydır havaların yağışlı geçtiğini belirterek, "Son günlerde aşırı yağış oluyor. Arabalarımızı doludan korumak için üzerine bez örtü serdik." dedi.

Mehmet Öztürk ise "Hava aniden karardı, önce yağmur ardından dolu yağarak haziran ayının ilk günü bize sürpriz yaptı." diye konuştu.

ERZİNCAN

Sağanak ve dolu, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de etkisini gösterdi. Yollarda su birikintilerinin oluşmasına sebep olan yağış sırasında görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması yüzünden Erzincan-Sivas karayolu Refahiye ilçesi Kova mevkisinde bazı sürücüler hasarlı trafik kazalarına karıştı.

Dolu sebebiyle söz konusu bölge beyaza büründü. Trafik ekiplerinin yollarda tedbir aldığı her iki kentte, yağışın aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Kaynak: haberinburada