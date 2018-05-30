Başakşehir'de Bavul İçerisinde Bulunan Parçalanmış Cesedin Kimliği Belli Oldu
Beşiktaş, Yıldız Futbolcusunu Resmen Sattı
Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor
Denizde Yat Alev Aldı, Denize Atlayan Baba-Oğul Şans Eseri Kurtuldu
Survivor'dan Gelerek Başrol Oynadığı Filmi İzleyen Hilmi Cem'in Duygusal Anları
Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
Öğretmenin, Erkek Öğrencinin Saçına Toka Takıp Teşhir Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı!
Arda'nın Ölüm Tarihindeki Yürek Burkan Detayı Sevgilisi Ortaya Çıkardı
Elçin'den Nagehan'a Sert Sözler: Adına Utanmaktan Yoruldum
Pkk'lı Teröristler, Katlettiği Kepçe Operatörünü, Daha Önce De Kaçırıp, İşkence Yapmış
Her Gün Okula Giderken Öptüğü Ağacın Kesildiğini Gören Çocuk Gözyaşlarına Boğuldu
Tem'de Aracına Çarpan Tır'a Tırmanan Sürücü Konuştu: Her Şeyi Göze Almıştım
Konya'da Oluşan 300'den Fazla Obruk, Evleri Tehdit Ediyor!
Facebook'u 1 Aylığına Yasaklayacaklar!
Fenerbahçe, Josef De Souza'ya Gelen 12 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
İnce-Alçı Tartışmasına Erol Köse Sert Sözlerle Dahil Oldu
Dünya Kupası Öncesi Şaşırdılar: Pencereden Bakmak, Video Çekmek Yasak
İngilizler, Süper Ligde Yılın Bombasını Patlatıyor

Karısını döven koca vatandaşlardan öldüresiye dayak yedi

KARISINI DÖVEN KOCA VATANDAŞLARDAN ÖLDÜRESİYE DAYAK YEDİ

Kağıthane'de boşanma davasından çıkan çift sokak ortasında tartışmaya başladı. Karısına vurmaya başlayan koca, çevredekiler tarafından darp edildi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 16:40
Puan Ver : Karısını Döven Koca Vatandaşlardan Öldüresiye Dayak Yedi(8/10)4

Kağıthane'de tartıştığı eşini sokak ortasında vuran kişiyi çevredekiler müdahale ederek feci şekilde dövdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BOŞANMA DAVASININ ÇIKIŞINDA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Güvenlik kamerasına yansıyan olay Kağıthane Merkez Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Mehmet T. ile eşi Nevin T. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmadan dönerken cadde ortasında tartışmaya başladı.

YERE DÜŞEN KARISINA DEFALARCA VURMAYA BAŞLADI

Mehmet T. yere düşürdüğü eşine bir süre sonra elindeki rulo halindeki kağıtlarla vurmaya başladı. Kadına şiddet devam ederken çevredekiler harekete geçti.

OLAYI GÖREN BİR VATANDAŞ KOŞARAK KAFA ATTI

Olayı gören bir kişi koşarak eşini döven Mehmet T.'ye kafa attı. Mehmet T. aldığı darbe ile yere yığıldı. Kısa sürede olay yerinde çok sayıda kişi toplandı. Gelenler de bir yandan polisi ararken bir yandan da Mehmet T.'yi tutarak kaçmasını engelledi.

ÇİFT POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Mehmet T. bir süre sonra tekrar ayağa kaldırıldı. Bir az önce kafa atan kişi tekrar kafa darbesiyle Mehmet T.'yi yere yıktı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Mehmet T. kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonucunda dudağı patlayan Nevin T. ve eşi Mehmet T. ifadesi alınmak üzere Saadabat Polis Merkezi'ne götürüldü.

KADIN "İMDAT" DİYE BAĞIRIYORDU

Olayın görgü tanığı Mehmet Kaya, "Bir kişi burada kadını dövüyordu. Yoldan geçen bir kişide koşarak eşini döven kişiye kafa attı. Vatandaşlar daha sonra eşini döven kişinin üzerine çullandı. Daha sonra polis ekipleri geldi, götürdü. Şiddete kesinlikle karşıyız . Bir kadına sokak ortasında şiddet uygulanması çok ayıp. Kadın, 'polis imdat' diye bağırıyordu. Vatandaşlarda müdahale etti" dedi.

KADININ ÇIĞLIK SESLERİYLE DIŞARI KOŞTUK

Ayşe Atasoy ise, "Biz çığlık sesleriyle dışarı çıktık. Dışarıda kadın yere yatmış şekilde bağırıyordu. Kendini korumaya çalışıyordu. Hemen vatandaşlarımız da müdahale etti. Ramazan gününde böyle bir şiddetin olması kabul edilemez. Kadına şiddete hayır diyoruz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Karısını  Döven  Koca  Vatandaşlardan  Öldüresiye  Dayak  Yedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER