KARISINI DÖVEN KOCA VATANDAŞLARDAN ÖLDÜRESİYE DAYAK YEDİ
Kağıthane'de boşanma davasından çıkan çift sokak ortasında tartışmaya başladı. Karısına vurmaya başlayan koca, çevredekiler tarafından darp edildi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kağıthane'de tartıştığı eşini sokak ortasında vuran kişiyi çevredekiler müdahale ederek feci şekilde dövdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
BOŞANMA DAVASININ ÇIKIŞINDA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR
Güvenlik kamerasına yansıyan olay Kağıthane Merkez Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Mehmet T. ile eşi Nevin T. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmadan dönerken cadde ortasında tartışmaya başladı.
YERE DÜŞEN KARISINA DEFALARCA VURMAYA BAŞLADI
Mehmet T. yere düşürdüğü eşine bir süre sonra elindeki rulo halindeki kağıtlarla vurmaya başladı. Kadına şiddet devam ederken çevredekiler harekete geçti.
OLAYI GÖREN BİR VATANDAŞ KOŞARAK KAFA ATTI
Olayı gören bir kişi koşarak eşini döven Mehmet T.'ye kafa attı. Mehmet T. aldığı darbe ile yere yığıldı. Kısa sürede olay yerinde çok sayıda kişi toplandı. Gelenler de bir yandan polisi ararken bir yandan da Mehmet T.'yi tutarak kaçmasını engelledi.
ÇİFT POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI
Mehmet T. bir süre sonra tekrar ayağa kaldırıldı. Bir az önce kafa atan kişi tekrar kafa darbesiyle Mehmet T.'yi yere yıktı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Mehmet T. kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonucunda dudağı patlayan Nevin T. ve eşi Mehmet T. ifadesi alınmak üzere Saadabat Polis Merkezi'ne götürüldü.
KADIN "İMDAT" DİYE BAĞIRIYORDU
Olayın görgü tanığı Mehmet Kaya, "Bir kişi burada kadını dövüyordu. Yoldan geçen bir kişide koşarak eşini döven kişiye kafa attı. Vatandaşlar daha sonra eşini döven kişinin üzerine çullandı. Daha sonra polis ekipleri geldi, götürdü. Şiddete kesinlikle karşıyız . Bir kadına sokak ortasında şiddet uygulanması çok ayıp. Kadın, 'polis imdat' diye bağırıyordu. Vatandaşlarda müdahale etti" dedi.
KADININ ÇIĞLIK SESLERİYLE DIŞARI KOŞTUK
Ayşe Atasoy ise, "Biz çığlık sesleriyle dışarı çıktık. Dışarıda kadın yere yatmış şekilde bağırıyordu. Kendini korumaya çalışıyordu. Hemen vatandaşlarımız da müdahale etti. Ramazan gününde böyle bir şiddetin olması kabul edilemez. Kadına şiddete hayır diyoruz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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