KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ! ARACINI KORSANA VERENE 2 YIL YASAK GELİYOR
Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla yapılan yönetmelik değişikliğiyle korsan taşımacılık yapanlara ağır cezalar geldi. Buna göre, aracını korsan taşımacılıkta kullandıran D2 yetki belgesi sahiplerinin 2 yıl faaliyetleri yasaklanacak.
Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verdiği talimat doğrultusunda Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen ve 25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle korsan taşımacılık yapanlara ağır cezalar geldi. Bu kapsamda, taşıtını çeşitli korsan internet uygulamalarına kullandıran D2 yetki belgesi sahiplerinin bu faaliyetlerine devam etmeleri halinde karşılaşacakları yaptırımlara ilişkin düzenleme yapıldı.
2 YIL YASAK GETİRİLDİ
Buna göre, kara yolu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak için belge alanların, kendi taşıma kapsamları dışında çalışmaları veya belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmaları durumunda, belge sahiplerine çeşitli cezalar verilecek. Böylelikle yetkisi dışında taşımacılık yapanlara öncelikle uyarı yapılacak, tekrarı durumunda ise belge iptali ve 2 yıl yasaklanmaya varacak idari işlemler uygulanacak.
KOMİSYON ALIYORLAR
Öte yandan, yasa dışı taşımacılık yapanların özellikle D2 belge sahibi firmalarla anlaşarak bu firmaların belgelerinde kayıtlı taşıtlarını faaliyetlerinde kullandığı ve bu işten teknoloji kullanım ücreti adı altında komisyon aldığı tespit edildi.
İLK TESPİTTE UYARI CEZASI VERİLECEK
Yeni düzenlemeyle taşıtlarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran D2 belge sahiplerine ilk tespit için 50 uyarı cezası verilecek. Bu uyarılar 3 bin lira yatırılarak kaldırılabilecek.
Taşıtlarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran D2 belge sahiplerinin 1 yıl içinde iki defa aynı ihlali gerçekleştirdikleri tespit edilirse, yetki belgeleri iptal edilecek ve aynı faaliyeti 2 yıl boyunca yapmaları yasaklanacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abd, İran'a Karşı Yeni Yaptırım Kararı Aldı!
- Arif Sağ Ve Ekibine Büyük Şok! Mesam'dan İhraç Edildiler
- İsrail Batı Şeria'ya 2 Bin Yerleşim Birimi İnşa Edilecek
- Millet İttifakı Dağılıyor Mu? Kılıçdaroğlu İddialara Son Noktayı Koydu: İttifakın İptali İçin Gitmedik
- Son Dakika! Ösym, Ales Sonuçlarını Açıkladı
EKONOMİ HABERLERİ
- Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
- Merkez Bankası'nın Hamleleri Sonrası Düşüş Sürüyor! Dolar Günü 4,47 İle Kapattı
- Fransa'dan Sert Karşılık: Abd Gümrük Tarifeleri İle Saldırırsa Avrupa Yanıt Verir
- Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti
- Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor
- Fenerbahçe, Josef De Souza'ya Gelen 12 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
- Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
- Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
- Dünya Kupası Öncesi Şaşırdılar: Pencereden Bakmak, Video Çekmek Yasak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar