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Karar Yürürlüğe Girdi! Aracını Korsana Verene 2 Yıl Yasak Geliyor

KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ! ARACINI KORSANA VERENE 2 YIL YASAK GELİYOR

Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla yapılan yönetmelik değişikliğiyle korsan taşımacılık yapanlara ağır cezalar geldi. Buna göre, aracını korsan taşımacılıkta kullandıran D2 yetki belgesi sahiplerinin 2 yıl faaliyetleri yasaklanacak.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 14:50
Puan Ver : Karar Yürürlüğe Girdi! Aracını Korsana Verene 2 Yıl Yasak Geliyor(10/10)6

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verdiği talimat doğrultusunda Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen ve 25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle korsan taşımacılık yapanlara ağır cezalar geldi. Bu kapsamda, taşıtını çeşitli korsan internet uygulamalarına kullandıran D2 yetki belgesi sahiplerinin bu faaliyetlerine devam etmeleri halinde karşılaşacakları yaptırımlara ilişkin düzenleme yapıldı.

2 YIL YASAK GETİRİLDİ

Buna göre, kara yolu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak için belge alanların, kendi taşıma kapsamları dışında çalışmaları veya belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmaları durumunda, belge sahiplerine çeşitli cezalar verilecek. Böylelikle yetkisi dışında taşımacılık yapanlara öncelikle uyarı yapılacak, tekrarı durumunda ise belge iptali ve 2 yıl yasaklanmaya varacak idari işlemler uygulanacak.

KOMİSYON ALIYORLAR

Öte yandan, yasa dışı taşımacılık yapanların özellikle D2 belge sahibi firmalarla anlaşarak bu firmaların belgelerinde kayıtlı taşıtlarını faaliyetlerinde kullandığı ve bu işten teknoloji kullanım ücreti adı altında komisyon aldığı tespit edildi.

İLK TESPİTTE UYARI CEZASI VERİLECEK

Yeni düzenlemeyle taşıtlarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran D2 belge sahiplerine ilk tespit için 50 uyarı cezası verilecek. Bu uyarılar 3 bin lira yatırılarak kaldırılabilecek.

Taşıtlarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran D2 belge sahiplerinin 1 yıl içinde iki defa aynı ihlali gerçekleştirdikleri tespit edilirse, yetki belgeleri iptal edilecek ve aynı faaliyeti 2 yıl boyunca yapmaları yasaklanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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