SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun eşi Ayşe Karamollaoğlu, "Temel bey evlenmeden önce benim Müslüman olmamı istemişti. Bana çok kitap verdi ve ben okudum. Hristiyanlıkta cevap alamadığım şeylerin cevabını İslam'da buldum." diyerek nasıl Müslüman olduğunu anlattı.

KARAMOLLAOĞLU VE AİLESİ EVİNİ TELEVİZYON PROGRAMINA AÇTI

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu ve ailesi evinin kapılarını Ramazan Bayramı'nda, bir televizyon kanalına açtı. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda Temel Karamollaoğlu, eşi Ayşe Karamollaoğlu, çocukları Ömer Karamollaoğlu, kızları Zeynep ve Meryem, torunları Hacer, Meryem Lina ve Hatice Rima, soruları yanıtladı. Seçimlerin anahtar partisi rolündeki Saadet Partisi'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu ile ailesi, evlerinde TV5'i ağırladı. Karamollaoğlu'nun eşi Ayşe Karamollaoğlu, çocukları Ömer Karamollaoğlu, kızları Zeynep ve Meryem, torunları Hacer, Meryem Lina ve Hatice Rima, başta Bilge Başkan Temel Karamollaoğlu'nun ve ailelerinin bilinmeyen yönlerini ilk kez anlattılar.

"AİLE TOPLUMUN NÜVESİ ÇEKİRDEĞİDİR"

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, ailenin çok önemli bir parça olduğunu belirterek "Aile toplumun nüvesi çekirdeğidir. Aile iyi muhafaza edilirse ailede çocuklara güzel huylar kazandırılırsa, devlet de bu konuda destek olursa memleketin karşılaştığı problemlerin büyük bir kısmı kendiliğinden ortadan kalkar. Ben çocuklarımdan memnunum. Güzel huylar edindiler. Gelinlerim, damatlarım da bu aileye çok güzel bir şekilde intibak ettiler." ifadelerini kullandı.

"AİLEMİZ İÇERİSİNDE KÜSLÜK, KAVGA HİÇ YAŞAMADIK"

Temel Karamollaoğlu'nun eşi Ayşe Karamollaoğlu "Ailemiz içerisinde küslük, kavga bunları hiç bilmiyoruz, elhamdülillah hiç yaşamadık. Türkler çok sıcakkanlı, güler yüzlü ve misafirperverler. Karamollaoğlu ailesi bana çok iyi davrandı. Temel Bey'in annesi hiçbir zaman bana kaynanalık yapmadı, sert konuşmadı" diyerek Karamollaoğlu ailesine geldiği için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

"ANNEMİN MÜSLÜMAN OLMASINDA TEMEL BEY'İN ETKİSİ VARDIR"

Nasıl Müslüman olduğunu anlatan Ayşe Karamollaoğlu, "Temel bey evlenmeden önce benim Müslüman olmamı istemişti. Bana çok kitap verdi ve ben okudum. Hristiyanlıkta cevap alamadığım şeylerin cevabını İslam'da buldum. Cevaplarımı bulunca rahatladım. Müslüman oluşum benim için yavaş yavaş, sindire sindire oldu" dedi. Anne babasının Temel Karamolloğlu'nu çok sevdiğini belirten Ayşe Karamollaoğlu "Annemle, Temel bey uzun uzun sohbet ederlerdi, dünya problemlerini konuşurlardı ve Temel bey her konuyu İslam'a getirirdi. Annem en son İslam'ı kabul etti, Müslüman oldu. Ben inanıyorum ki bunda Temel beyin sıkılmadan anlatmasının etkisi vardı" ifadelerini kullandı.

"BABAMIN ZİHNİMDE YER EDEN SÖZÜ: 'MÜSLÜMAN YALAN SÖYLEMEZ"

Karamollaoğlu'nun küçük kızı Zeynep, ailesini "Annem ve babamızın hayatımızdaki en büyük etkileri bizi dünyaya açmaları oldu. Biz ümmet hissini yaşayarak büyüdük. Dar çerçeveden değil anne babamın verdiği geniş çerçeveden bakmak nasip oldu. Annem edebe özen verirdi. Babamın zihnimde yer eden sözü 'Müslüman yalan söylemez' sözüdür" ifadeleriyle anlatırken torun Hacer ise, dedesi için "Dedemin hep masasında çalıştığını hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

"BABAMIZ İYİ İNSAN OLMANIN KIYMETLİ OLDUĞUNU ÖĞRETTİ"

Temel Karamollaoğlu'nun oğlu Ömer Karamollaoğlu, "Babamız iyi insan olmanın kıymetli olduğunu öğretti. Allah kendisinden razı olsun" derken kızı Meryem ise Karamollaoğlu'nun "Sadece dünya görüşü olarak değil, manevi açıdan da çok örnek bir insan" diyerek anlattı. Torun Meryem Lina dedesi Temel Karamollaoğlu için "Birçok şeyi dedemlerin sohbetlerinden öğrendim. Dedem her zaman sonuna kadar dinler öyle cevap verir. Ben ondan çok şey öğrendim. Ben bilmediğim deyim bile sorsam dedem özenle cevap verir, en küçük ayrıntısına kadar anlatır" dedi.

(Kaynak: Milli Gazete)

Kaynak: haberinburada