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Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, en az 20 yaralı

KARAMAN'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, EN AZ 20 YARALI

Son dakika... Karaman'da, yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Tarih : 17 Haziran 2018, 22:40
Puan Ver : Karaman'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 3 Ölü, En Az 20 Yaralı(5/10)1

Karaman'da, yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı.

MERSİN'DEN KARAMAN'A GİDEN YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Kaza, bugün saat 21.15 sıralarında Karaman- Mut karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Karaman'a giden yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp devridikten sonra bir süre sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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