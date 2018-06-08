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Karakol önünde silahla fotoğraf çektiren şahıs sıradan vatandaş çıktı

KARAKOL ÖNÜNDE SİLAHLA FOTOĞRAF ÇEKTİREN ŞAHIS SIRADAN VATANDAŞ ÇIKTI

İstanbul, Çağlayan Polis Merkezi'nde uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren ve polis sanılan kişi karakol amirinin arkadaşı olduğu iddia edilen sıradan vatandaş çıktı.

Tarih : 08 Haziran 2018, 08:10
Puan Ver : Karakol Önünde Silahla Fotoğraf Çektiren Şahıs Sıradan Vatandaş Çıktı(8/10)4

İstanbul'da, karakolda uzun namlulu silah ve çelik yelekle çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan B.Ç.'yi herkes polis sandı. Karakol dışından gelen polisler bile B.Ç.'yi polis olarak tanıdı. Karakol amirinin arkadaşı olduğu iddia edilen sıradan bir vatandaş olan B.Ç.'nin karakola girişi yasaklandı.

POLİS OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ

İstanbul, Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çağlayan Polis Merkezi'nde fotoğraf krizi yaşandı. İddialara göre, karakol amirini tanıyan B.Ç. adlı kişi, polis merkezinde gidip gelmeye başladı. Polis merkezi ve nöbet noktalarında çelik yelekli, silahlı birçok fotoğraf çektiren B.Ç. bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşınca, birçok kişi onun polis olduğunu düşündü.

KARAKOLA GELEN POLİSLER BİLE POLİS SANDI

Karakol dışından gelen polisler bile, sık sık karakola girip çıkan, içeride dolaşan B.Ç.'yi polis olarak tanıdı. Bir süre sonra sosyal medyadaki bu fotoğraflarla ilgili bilgi, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a kadar ulaştı. Çalışkan, talimat vererek, bu kişinin kim olduğunun öğrenilmesini istedi. Çalışkan'ın talimatı üzerine ilçe emniyeti karıştı.

GİRİŞİ YASAKLANDI

Görevlendirilen ekipler, karakola giderek araştırma yaptı. B.Ç.'nin karakolda polis gibi davranıp davranmadığı araştırıldı. B.Ç.'nin Şırnak'ta askerlik yaparken bir çatışmada yaralandığını söyleyerek karakola girip çıkmaya başladığı iddia edildi. Karakol amirinin de B.Ç.'nin gazi olduğunu düşünerek fotoğraf çektirmesi için izin verdiği ileri sürüldü.

B.Ç.'nin kendisini sorgulayan polise "Hatıra fotoğrafı çektirmek istedim" dediği öğrenildi. B.Ç.'nin karakola girişi yasaklanırken, sosyal medya sayfasına koyduğu tüm fotoğraflar da kaldırıldı. Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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