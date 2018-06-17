KANDİLLİ RASATHANESİ AÇIKLADI: VAN MERKEZ'DE DEPREM MEYDANA GELDİ
Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
3.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMİ KANDİLLİ RASATHANESİ AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan son verilere göre Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Van'da 3 gün önce 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Kaynak: haberinburada
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