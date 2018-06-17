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KANDİLLİ RASATHANESİ AÇIKLADI: VAN MERKEZ'DE DEPREM MEYDANA GELDİ


Kandilli Rasathanesi açıkladı: Van Merkez'de deprem meydana geldi
Tarih : 17 Haziran 2018, 22:50
Puan Ver : Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Van Merkez'de Deprem Meydana Geldi(8/10)4

Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

3.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMİ KANDİLLİ RASATHANESİ AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi'nden açıklanan son verilere göre Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da 3 gün önce 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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