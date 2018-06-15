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KANDİL'E HAVA HAREKATI! SÖZDE BÖLGE SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ


Kandil'e hava harekatı! Sözde bölge sorumlusu öldürüldü
Tarih : 15 Haziran 2018, 10:30
Puan Ver : Kandil'e Hava Harekatı! Sözde Bölge Sorumlusu Öldürüldü(7/10)3

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 12 Haziran'da Kandil'e yönelik gerçekleştirdiği hava harekatında, aralarında PKK/KCK terör örgütünün sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

İÇLERİNDE BÖLGE SORUMLUSUNUN DA OLDUĞU 26 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, terör operasyonları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, 12 Haziran 2018 tarihinde Kandil'e yönelik gerçekleştirilen hava harekatında, aralarında PKK/KCK terör örgütünün sözde bölge sorumlularından birinin de bulunduğu 26 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği vurgulandı.

DÜN DE 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Dün Hakkari'nin Çukurca bölgesine yönelik hava harekatında ise üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

GRİ LİSTEDE ARANIYORMUŞ

Öte yandan, 13 Haziran'da Tunceli bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör arananlar gri listede yer alan Ferhat Dersim kod adlı Ertan Erol olduğu tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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