Muhtar Dert Yandı, Başbakan'ın Verdiği Cevap Toplantıya Damga Vurdu
Kandil'deki Terörist Başından Hdp'ye Destek Çağrısı!
Kendi Cenazesinde Ortaya Çıktı, Acılı Aile Neye Uğradığını Şaşırdı
Ronaldo, Takımını Sırtlamaya Devam Ediyor!
Ronaldo Golünü Attı, 62 Yıllık Rekoru Tarihe Gömdü
Yolcu Teknesi Alabora Oldu, 178 Kişi Kayıp!
Turizmde Rekor Üstüne Rekor! Tüm Zamanların En İyi Sezonu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Münbiç'te İkinci Devriye Görevine Başladı
Paris'teki Banliyö Treninde Doğan Bebek, 25 Yıl Bedava Seyahat Edecek
Dünya Genelinde 2018'in En Yakışıklı Erkeğinin Seçileceği Listeye Kerem Bursin Ve Barış Arduç Da Girdi
Tedavisi Tamamlanan Baykal'dan Aylar Sonra Görüntülü Mesaj
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Asılan Poster Polisi Harekete Geçirdi
Erdoğan: Kandil'de Toplantı Halindeki Lider Takımını Hallettik
Mhp'li Vekil Adayının Atatürk Sözleri Tepki Çekti
Utanç Okuluna Giden Çocukların Anlattıkları Kan Dondurdu
Kendini Kesen Cani Adam, Öleceğini Düşünerek Karısını Ve Kızını Boğdu
Günde 3 Milyon Liralık Vurgun Yapan Bahis Çetesi Çökertildi
İnce, Seçilirse Yardımcısı Yapacağı İki İsmi Açıkladı
Ösym, Yks Giriş Belgelerini İnternet Sitesinden Erişime Açtı
Meksikalı Marquez'in Takım Arkadaşlarının Suyunu İçmesi Yasak!

Kandil'deki terörist başından HDP'ye destek çağrısı!

KANDİL'DEKİ TERÖRİST BAŞINDAN HDP'YE DESTEK ÇAĞRISI!

Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki sözde lideri terörist başı Murat Karayılan, örgütün yayın organları ANF'ye verdiği röportajla "HDP'ye oy verin" çağrısı yaptı.

Tarih : 20 Haziran 2018, 17:40
Puan Ver : Kandil'deki Terörist Başından Hdp'ye Destek Çağrısı!(8/10)4

Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimleri öncesi, terörist başı Murat Karayılan'ın Hollanda'da faaliyetlerini sürdüren, örgütün yayın organı ANF'ye verdiği röportaj, HDP'nin siyasi politikalarını ve milletvekili adaylarını Kandil'in belirlediğini gözler önüne serdi.

"EĞER BARAJI AŞMAZSA KÜRT İRADESİ MECLİS'E YANSIMAYACAK"

PKK'nın sözde lideri, HDP adaylarının ve politikalarının belirlenmesinde esas merkezin Kandil olduğunu ortaya koyan bu röportajında, tüm Kürtlerin HDP'ye oy vermesini istedi.

"HDP'nin barajı aşması yeni bir soluk getirecektir, demokrasi kapılarını aralayacaktır, Kürt halkının iradeleşmesi ve özgürlüklerin önünü açacaktır." diyen sözde lider Karayılan, "Eğer baraj aşılmazsa Kürt iradesi Meclis'e yansımayacak, AKP de bundan istifade ederek çoğunluk sağlayacak ve diktatörlük gelişecektir." ifadelerini kullandı.

"KİMSE PARTİ TERCİHLERİMİZİ SERBEST BIRAKACAĞIZ DEMEMELİ"

Başta Mehdi Eker olmak üzere AK Parti'nin önemli isimlerini de hedefe koyan Karayılan, AK Parti'nin HDP'nin baraj altında kalmasından istifade ederek çoğunluk sağlayacağı ve diktatörlüğün gelişeceğini öne sürdü.

"Böylesi bir havada kimse parti tercihlerimizi serbest bırakacağız dememeli." tehdidini de savuran Karayılan, bağımsız adaylarla seçime katılan isimleri de hedefe aldı.

"HDP'NİN BARAJ ALTINDA BIRAKILMASINA İZİN VERİLMEMELİDİR"

Karayılan, bu kişilerin de oyları bölerek AK Parti'ye hizmet edeceğini iddia ederek Kürtlerin yanı sıra sol ve demokratik kesimleri HDP'ye oy vermeye çağırdı.

Ele başı Karayılan, "Türkiye demokratik bir ülke mi, diktatoryal bir ülke mi olacak, seçimlerle belirlenecek. Bunun için tüm Türkiye partileri, örgütleri, sol demokratik kesimleri, kadınları, gençleri ve Türkiye'de istikrar ve demokrasini gelişmesinin isteyen herkes bunu düşünmeli. AKP'nin hile ve baskıyla HDP'yi baraj altında bırakmasına izin vermemelidir." ifadelerini kullandı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kandil  Deki  Terörist  Başından  Hdp  Ye  Destek  Çağrısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER