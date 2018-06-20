Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimleri öncesi, terörist başı Murat Karayılan'ın Hollanda'da faaliyetlerini sürdüren, örgütün yayın organı ANF'ye verdiği röportaj, HDP'nin siyasi politikalarını ve milletvekili adaylarını Kandil'in belirlediğini gözler önüne serdi.

"EĞER BARAJI AŞMAZSA KÜRT İRADESİ MECLİS'E YANSIMAYACAK"

PKK'nın sözde lideri, HDP adaylarının ve politikalarının belirlenmesinde esas merkezin Kandil olduğunu ortaya koyan bu röportajında, tüm Kürtlerin HDP'ye oy vermesini istedi.

"HDP'nin barajı aşması yeni bir soluk getirecektir, demokrasi kapılarını aralayacaktır, Kürt halkının iradeleşmesi ve özgürlüklerin önünü açacaktır." diyen sözde lider Karayılan, "Eğer baraj aşılmazsa Kürt iradesi Meclis'e yansımayacak, AKP de bundan istifade ederek çoğunluk sağlayacak ve diktatörlük gelişecektir." ifadelerini kullandı.

"KİMSE PARTİ TERCİHLERİMİZİ SERBEST BIRAKACAĞIZ DEMEMELİ"

Başta Mehdi Eker olmak üzere AK Parti'nin önemli isimlerini de hedefe koyan Karayılan, AK Parti'nin HDP'nin baraj altında kalmasından istifade ederek çoğunluk sağlayacağı ve diktatörlüğün gelişeceğini öne sürdü.

"Böylesi bir havada kimse parti tercihlerimizi serbest bırakacağız dememeli." tehdidini de savuran Karayılan, bağımsız adaylarla seçime katılan isimleri de hedefe aldı.

"HDP'NİN BARAJ ALTINDA BIRAKILMASINA İZİN VERİLMEMELİDİR"

Karayılan, bu kişilerin de oyları bölerek AK Parti'ye hizmet edeceğini iddia ederek Kürtlerin yanı sıra sol ve demokratik kesimleri HDP'ye oy vermeye çağırdı.

Ele başı Karayılan, "Türkiye demokratik bir ülke mi, diktatoryal bir ülke mi olacak, seçimlerle belirlenecek. Bunun için tüm Türkiye partileri, örgütleri, sol demokratik kesimleri, kadınları, gençleri ve Türkiye'de istikrar ve demokrasini gelişmesinin isteyen herkes bunu düşünmeli. AKP'nin hile ve baskıyla HDP'yi baraj altında bırakmasına izin vermemelidir." ifadelerini kullandı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada