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Kandil'de PKK'nın üst düzey yöneticileri öldürüldü

KANDİL'DE PKK'NIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika! Başbakan Binali Yıldırım Kandil operasyonu ile ilgili konuştu. Yıldırım "Sıkışan teröristler İran ve Irak'a kaçıyor. Hava harekatında önemli kadroları öldürdük" dedi.

Tarih : 21 Haziran 2018, 11:40
Puan Ver : Kandil'de Pkk'nın Üst Düzey Yöneticileri Öldürüldü(7/10)3

Kandil'e yapılan operasyonu değerlendiren Başbakan Yıldırım: "Bu işin şakası yok. Zeytin Dalı ile Afrin'de yaptık, Fırat Kalkanı ile Cerablus-Azez arasında bunu yaptık, burada da yaparız. Ayağınızı denk alın" dedi.

"KANDİL'İ BOMBALADIKÇA SIKIŞIP IRAK'A GEÇİYORLAR"

Başbakan Yıldırım, "Zaman zaman hava harekatlarıyla oraları dağıtıyoruz, bombalıyoruz. Bu sefer çok sıkışınca İran tarafına geçiyorlar, oradan sıkışınca Irak tarafına geçiyorlar. Hava harekatıyla buradaki terör yuvalarını dağıtmak, tamamen söndürmek çok kolay değil, mümkün de değil. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın bir benzerini Kuzey Irak alanında da yapmaya zaten çok önceden başlamıştık.

"PKK'NIN ÖNEMLİ KADROLARI ÖLDÜRÜLDÜ"

Kuzey Irak'ta 11 geçici üs bölgemiz var. 400 kilometrekarelik alanda temizlik harekatı yapıldı, askerlerimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Kandil, Mahmur, Sincar PKK'nın yuvalandığı yerler. Bütün silah ve lojistik destek buradan yapılıyor. İran'ın ayrıştığı bir durum yok, PKK onların da belası. Hava harekatında örgütün önemli kadroları öldürüldü. İran müşterek operasyona sıcak bakmayacaktır.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK, AYAĞINIZI DENK ALIN!"

Bu işin şakası yok. Zeytin Dalı ile Afrin'de yaptık, Fırat Kalkanı ile Cerablus-Azez arasında bunu yaptık, burada da yaparız. Ayağınızı denk alın..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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