Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçime Bir Gün Kala Rekor Kırdı!
Abd'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!
Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: 2 İşçi Göçük Altında
Dünya Bu İddiayı Konuşuyor! Afrika'da İlaç Karşılığında Genç Kızlarla Cinsel İlişkiye Girdiler
Kahraman Köylüler Sele Kapılan Eşeği Canları Pahasına Kurtardı!
Günün Son Maçı Golle Başladı!
İnce, Mitingde Gelin Ve Damadı Görünce Şaştı Kaldı: Evinize Kahve İçmeye Geleceğim
Erdoğan'dan Kürt Seçmene Hdp Uyarısı: Nasıl Destek Veriyorsunuz?
İsrail Askerleri, Aa Foto Muhabirini Gerçek Mermiyle Ateş Açarak Vurdu
Galatasaray'ın İstediği Ahmed Musa, İzlanda'yı Parçaladı
Avusturya'dan Türkiye'ye Küstah Tehdit: Yakınlaşma Parası Kesilsin!
Erdoğan'dan Kritik Açıklama: Araçlar Otoparka Park Edecek, Sokağa Değil
'birileri Sınırlarımızda Aklı Sıra Kirli Oyunlar Peşinde' Deyip Uyardı
Abd Senatosu'ndan Yeni Hamle! S-400'ler Alınırsa F-35'ler Verilmeyecek
Neymar Rakibinin Aklını Aldı
Bakan, 'bu Yıla Mahsus Deyip' Binlerce Öğrenciye Müjde Verdi!
Beşiktaş, Sead Halilagic'in Görevini Değiştirdi
Türk Basketbolunda Yabancı Sınırı Değişti
Erdoğan Taksicilere Seslendi: Sizlerden Bir Ricam Var
Neymar, Uzatmada Gelen Gol Sonrası Hüngür Hüngür Ağladı

Kahraman köylüler sele kapılan eşeği canları pahasına kurtardı!

KAHRAMAN KÖYLÜLER SELE KAPILAN EŞEĞİ CANLARI PAHASINA KURTARDI!

Niğde'de sel suyuna kapılıp sürüklenmeye başlayan eşeğin yardımına vatandaşlar koştu. Eşeği güçlükle sel sularında kurtaran vatandaşların mücadelesi kameraya yansıdı.

Tarih : 22 Haziran 2018, 21:40
Puan Ver : Kahraman Köylüler Sele Kapılan Eşeği Canları Pahasına Kurtardı!(10/10)6

Niğde'de sel sularına kapılıp sürüklenmeye başlayan eşeğin yardımına vatandaşlar koştu. Eşeği güçlükle sel sularında kurtaran vatandaşların mücadelesi kameraya yansıdı.

SEL SUYUNA KAPILAN EŞEĞİ VATANDAŞLAR KURTARDI

Altunhisar ilçesinde etkili olan yağış sele dönüştü. Dere yatağında otlayan eşeğin sel suyuna kapıldığını gören belde halkı, eşeği bulunduğu yerden kurtarmak için seferber oldu. 4 kişi tarafından dere yatağındaki suyun içinde sele kapılması engellenmeye çalışılan eşek, 10 dakikalık çalışmanın ardından kıyıya çıkarıldı.

Eşeğin kurtarılma anı başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şiddetli yağış bölgedeki ekili alanlarda da zarar neden oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kahraman  Köylüler  Sele  Kapılan  Eşeği  Canları  Pahasına  Kurtardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER