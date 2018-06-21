Amerikada düzenlenen bir araba yarışında kaza yaptığı araçta alevlerin içinde kalan pilot Mike Jones'u tribünden piste atlayan babası kurtardı.

Amerikada düzenlenen araba yarışında korkunç bir kaza meydana geldi.

Pilot Mike Jones'un kullandığı araç diğer bir aracı geçmek isterken bariyerlere çarptı ve sanniyeler içinde alev aldı.

PİSTE ATLADI VE OĞLUNU KURTARDI

Yarışı tribünden izleyen Mike Jones'un babası öğlunun kaza yaptığını ve aracının alevler içinde kaldığı görünce piste atladı.

Şoför kapısından oğluna uzanan kahraman baba, Mike Jones'u kapının camından çıkartarak hayatını kurtardı.

OĞLUNU KURTARDI, İTFAİYE EKİPLERİNE YARDIM ETTİ

Kahraman baba araç içinde yanmakta olan oğlunu kurtardıktan sonra aracı söndürmek için itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.

Kaynak: haberinburada