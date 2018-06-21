İyi Parti Milletvekili Adayı Hayatını Kaybetti
Ahmed Musa Cephesinden Galatasaray Açıklaması: Görüşüyoruz
Erdoğan'dan Abd Senatosuna F-35 Tepkisi: 800 Milyon Dolar Ödemişiz
Hakkari Çukurca'daki Saldırıda Ağır Yaralanan Bir Askerimiz Şehit Oldu
Türk Bilim Adamlarının Yeni Buluşu Benzine Bağımlılığı Bitirecek!
Hükümetten Seçim Öncesi Kritik Bedelli Askerlik Açıklaması
Katar Milli Takımından Fatih Terim'e Dudak Uçuklatan Teklif!
Kahraman Baba, Araç İçinde Yanan Oğlunu Görünce Piste Atladı
Bahçeli'den İkinci Tur İddialarına Sert Çıkış
Muharrem İnce'den İzmir'de Chp Tarihinin En Kalabalık Mitingi
Polis Memuru Serçeyi Kalp Masajı İle Hayata Döndürdü
İnce'nin Kendisine Seslenen Kadına Verdiği Tepki Mitinge Damga Vurdu!
Genç Adam, Kendisine Saldıran Ayıyla Birlikte Uçurumdan Aşağı Yuvarlandı
Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın Yeni Adresi Belli Oldu
Aa, 'seçim Sonuçlarını Önceden Açıkladı' Haberlerine Ateş Püskürdü!
Erdoğan'ın Uçağı 3. Havalimanında Su Takı İle Karşılandı
Muharrem İnce: Bakanlar Kurulu'nda Her Partiden İnsan Olacak
Alman Vekil 'erdoğan Kazanırsa' Deyip Türkiye'yi Küstahça Tehdit Etti
Kolombiya'da İkinci Escobar Tehlikesi! Polis Alarma Geçti
Kayserispor'da Flaş Ayrılık!

Kahraman baba, araç içinde yanan oğlunu görünce piste atladı

KAHRAMAN BABA, ARAÇ İÇİNDE YANAN OĞLUNU GÖRÜNCE PİSTE ATLADI

Amerikada düzenlenen bir araba yarışında kaza yaptığı araçta alevlerin içinde kalan pilot Mike Jones'u tribünden piste atlayan babası kurtardı.

Tarih : 21 Haziran 2018, 23:20
Puan Ver : Kahraman Baba, Araç İçinde Yanan Oğlunu Görünce Piste Atladı(9/10)5

Amerikada düzenlenen araba yarışında korkunç bir kaza meydana geldi.

Pilot Mike Jones'un kullandığı araç diğer bir aracı geçmek isterken bariyerlere çarptı ve sanniyeler içinde alev aldı.

PİSTE ATLADI VE OĞLUNU KURTARDI

Yarışı tribünden izleyen Mike Jones'un babası öğlunun kaza yaptığını ve aracının alevler içinde kaldığı görünce piste atladı.

Şoför kapısından oğluna uzanan kahraman baba, Mike Jones'u kapının camından çıkartarak hayatını kurtardı.

OĞLUNU KURTARDI, İTFAİYE EKİPLERİNE YARDIM ETTİ

Kahraman baba araç içinde yanmakta olan oğlunu kurtardıktan sonra aracı söndürmek için itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kahraman  Baba  Araç  İçinde  Yanan  Oğlunu  Görünce  Piste  Atladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER