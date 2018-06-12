İstanbul Kadıköy'de Kadir Gecesi'nde Mustafa Şahin'in iş yerine giren hırsızlar karıştırdıkları dolapta Kur'an-ı Kerim gördü. Hırsızlardan biri Kur'an-ı Kerim öpüp alnına koyduktan sonra hırsızlara devam etti.

BİR AY İÇİNDE İŞ YERİNE İKİNCİ KEZ HIRSIZ GİRDİ

Bir ay önce de Ümraniye'deki iş yeri soyulan Mustafa Şahin, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde ikinci bir şok yaşadı. Yaşanan hırsızlık olayı polis tarafından incelenirken, olayın 3 kişi tarafından gerçekleştirildiği güvenlik kameralarından tespit edildi.

Kur'an-ı Kerim'i öpüp anlına koydu, hırsızlığa devam etti.

Güvenlik kameralarını izleyen iş yeri sahibi gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Görüntülerde elektronik kepengi elleri ile zorlayarak açan hırsızlar, hızla ofise giriyor.

KUR'AN-I KERİM'İ ÖPÜP HIRSIZLIĞA DEVAM ETTİ

İlk giren hırsız, ilk etapta masanın üzerinde bulunan bir cep telefonunu cebine koyuyor. Daha sonra ofisin arkasındaki Mustafa Şahin'in odasına geçen hırsızlar, odayı karıştırmaya başlıyor. Masanın çekmecelerini karıştıran zanlılardan bir tanesi, çelik kasanın yanında bulunan dolapta bir Kur'an-ı Kerim'i görüyor.

Kur'an-ı Kerim'i alarak öpen ve alnına koyan zanlı, ardından hırsızlığa devam ediyor. Zanlılar daha sonra buldukları anahtarla çelik kasayı açıyor ve çek ve senet gibi değerli evrakları alarak dışarı çıkıyor.

"ÇEK, SENET VE EVRAKLARI ALMIŞLAR"

İş yeri sahibi Mustafa Şahin, "Sabah geldim. Saat 08.00 civarı ofisimi açtım. Kepengim kapalıydı. Kepengimi açtım, içerideki cam kapı açıktı. Onun kilidini bozmuşlar. İçeriye girerek, masalardaki dizüstü bilgisayarları, ofise ait cep telefonları vardı onları götürmüşler. Kasada bulunan kıymetli evrakları almışlar. Daha henüz tam olarak ne aldılar tespit edemedim. Üç kişi oldukları kamera kayıtları var. Çok rahatlar ve rahat bir şekilde girip ofisi soymuşlar" şeklinde konuştu.

Mustafa Şahin'in iş yerlerine 1 ayda iki kez hırsız girdi.

"BİRKAÇ AY ÖNCE ÜMRANİYE'DEKİ İŞ YERİME DE GİRMİŞLERDİ"

Daha önce de Ümraniye'deki iş yerinin soyulduğunu hatırlatan Mustafa Şahin, "Çelik kasayı açıyorlar. Kasadaki kıymetli evrakları, çek senet gibi evrakları almışlar. Dolapları karıştırmışlar. Çelik kasanın dolabımda anahtarı vardı, onu bularak dolabı açmışlar. Birkaç ay öncede Ümraniye'deki iş yerime girmişlerdi. Onların da görüntüleri vardı. Polise verdim ama hala bir sonuç çıkmadı. Mübarek kadir gecesi, insanlar ibadet ederken, onlar içeriye rahat rahat giriyorlar ve hırsızlığı gerçekleştiriyorlar" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada