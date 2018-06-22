Perinçek'ten Atatürk İmzası Altında Kürtçe Türkü
Lüks Yaşamıyla Dikkat Çeken Eski Uzman Çavuş, 233 Kg Eroinle Yakalandı
12 Bin Kadın, Koca Korkusuyla Oy Kullanamayacak
Melanie Trump'ın Ceketi Büyük Tepki Çekti!
Her Gün Köpeğinin İdrarını İçiyor: Cildime Çok İyi Geliyor!
Kur'an Okuduğu İçin Tepki Çeken Hocadan Tokat Gibi Yanıt
Elde Kelepçe, Yanda Jandarma Oy Kullandılar!
Davutoğlu'nun Başdanışmanı Hedefine Erdoğan'ı Koydu
3 Milyonluk Galeri Krizi! Ünlü Çift Arabalarını Satıyor
Süper Kupa Maçının Günü Ve Saati Belli Oldu!
Adalar'da Faytona Koşulan Atların Ömrü Bakın Kaç Yılmış
Erdoğan'ın 'haddini Bil' Dediği Abd'li Generalden Skandal Sözler!
Ohal Komisyonu, 21 Bin 500 Dosya İçin Karar Verdi
Araç Alacaklar Dikkat! 10 Bin Liralık Ötv İndirimi Başladı
Nikah Masasında, 'itirazım Var' Sesi İle Hayatlarının Şokunu Yaşadılar
Seçime Saatler Kala Demirtaş'tan Cesur Yürek Paylaşımı Geldi
Akşener'den Sürpriz Karar! İstanbul Mitingini İptal Etti
Fenerbahçe'nin Yeni Hocası Cocu Oldu! 3 Yıllık Anlaşma
Nuri İçin Veda Vakti Geldi: Ayrılabilirsin
Abd'de Göçmen Bir Çocuğun Acı Hikayesi Time Dergisine Kapak Oldu

Kadın yolcuyu taciz eden sapık, tepki gösterene tornavidayla saldırdı!

KADIN YOLCUYU TACİZ EDEN SAPIK, TEPKİ GÖSTERENE TORNAVİDAYLA SALDIRDI!

Ataşehir'de bindikleri otobüste kadın yolcuyu taciz eden 2 sapık, kendilerine tepki gösteren diğer yolculara bıçak ve tornavidayla saldırdı.

Tarih : 22 Haziran 2018, 11:10
Puan Ver : Kadın Yolcuyu Taciz Eden Sapık, Tepki Gösterene Tornavidayla Saldırdı!(8/10)4

Ataşehir'de bindikleri otobüste kadın yolcuyu taciz eden 2 şahıs, kendilerine tepki gösteren diğer yolculara bıçak ve tornavidayla saldırdı. Çıkan arbedede zanlılara tepki gösteren bir yolcu yaralanırken, tacizci şahıslar kayıplara karıştı.

2 SAPIK KADIN YOLCUYU TACİZ ETTİ

Olay, Ataşehir Uydukent otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, Alemdar-Kadıköy seferi yapan otobüsün içerisinde bulunan 2 şahıs, bir kadın yolcuyu taciz etti. Kadının tepkisi üzerine diğer yolcular da 2 zanlıya müdahale ederek, otobüsten aşağı indirmek istedi.

2 SAPIK, BIÇAK VE TORNAVİDAYLA BİR YOLCUYU YARALADI

Bu sırada çıkan arbedede 2 şüpheli yanlarında taşıdıkları bıçak ve tornavidayla bir yolcuyu yaraladı. Olayın ardından 2 şahıs kayıplara karışırken, taciz edilen kadının ise yaşadığı korku ve panik nedeniyle olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis inceleme yaparken, yaralanan 20 yaşındaki F.Y. isimli yolcu ise hastaneye kaldırıldı.

"2 KİŞİ BİRDEN BOĞAZINI KESMEYE ÇALIŞTI"

Olayın görgü tanığı Meral Şengül yaşanan dehşeti anlatarak, "Önde bir tane bayan vardı. Çocuğun bir tanesi sürtündü, tacizde bulundu. Daha sonrasında başka bayanlar da müdahale etti. 'Ne yapıyorsunuz beyefendi, biraz ileride durur musunuz' diye. 2 arkadaşlardı. Birinde bıçak vardı, birinde tornavida. Arabanın dışına çıkartıldı ama bu sefer bu taraftan girdi. Kızı almak istedi, otobüstekiler vermek istemedi. Sonra çocuklardan biri üstüne atlayıp itince aldılar oradan 2 kişi birden boğazını kesmeye çalıştılar. Olayla ilgisi olmayan bir vatandaş bayanı vermek istemedi" dedi.

"BIÇAĞI VE TORNAVİDAYI ÇIKARIP ÖNÜNE GELENE SALLADI"

Gökhan Kaya isimli yolcu ise olayı anlatarak, "Bize doğru saldırdı, arkadaşı vurdu. Vurulan çocuk tacize tepki gösterdi. Otobüs durdu. Bir anda birbirlerine girdi. Bıçağı ve tornavidayı çıkarıp önüne gelene salladılar. Yere düşürüp elinden almasak herkesi vuracaklardı" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kadın  Yolcuyu  Taciz  Eden  Sapık  Tepki  Gösterene  Tornavidayla  Saldırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER