Konya'da oy kullanan bir seçmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir not yazdı. Cumhurbaşkanlığı seçimi pusulasında bulunan Erdoğan fotoğrafının altına, "Size ulaşmak istiyorum C.başkanım" yazan kadın numarasını da not etti.

OY PUSULASININ ÜZERİNE NOT YAZDI

Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesi'ndeki Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu'nda oy kullanan M.B. isimli kadın, pusulasının üzerine not bıraktı.

"SİZE ULAŞMAK İSTİYORUM CUMHURBAŞKANIM"

Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre M.B., Erdoğan'ın fotoğrafının altındaki mühür alanına "Size ulaşmak istiyorum C.başkanım" notunu ve telefon numarasını yazdı.

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Kaynak: haberinburada