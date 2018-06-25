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Kadın muhabire canlı yayında taciz!

KADIN MUHABİRE CANLI YAYINDA TACİZ!

Brezilyalı kadın muhabir, canlı yayın sırasında kendisini öpmeye çalışan bir taraftarın tacizine uğrarken olay anbean ekrana geldi.

Tarih : 25 Haziran 2018, 17:40
Puan Ver : Kadın Muhabire Canlı Yayında Taciz!(8/10)4

Brezilya'da yayın yapan Rede Globo televizyonunun muhabiri Julia Guimaraes, tacizci bir taraftarın hedefi oldu. Saldırıdan kıl payı kurtulan güzel muhabir, tacizciye sözlü olarak tepki gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kadın  Muhabire  Canlı  Yayında  Taciz    haber

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