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Kadıköy'de 2 Grubun Bıçaklı Kavgasının Görüntüleri Ortaya Çıktı!

KADIKÖY'DE 2 GRUBUN BIÇAKLI KAVGASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Kadıköy'de aralarında husumet olan iki grup kavgaya tutuştu. Bıçaklı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı, olay anı kameralara yansıdı.

Tarih : 04 Haziran 2018, 13:10
Puan Ver : Kadıköy'de 2 Grubun Bıçaklı Kavgasının Görüntüleri Ortaya Çıktı!(5/10)1

Kadıköy'de iki grup arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı saldırgan tartıştığı kişilere saldırırken o sırada çevrede olan çok sayıda kişi korku dolu anlar yaşadı. Bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN İKİ GRUP KAVGAYA TUTUŞTU

Olay, geçtiğimiz Mayıs ayının 18'inde Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi'nde meydana geldi. Geçmişte alacak ve verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen 2 grup arasında tartışma çıktı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda İbrahim Yüce (32), boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden, Tayfun Yüce (29) de sırt bölgesinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ 20 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPTI

Kanlar içinde yerde yatan İbrahim Yüce'ye yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapan ekipler İbrahim Yüce'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sırtından yaralanan akrabası Tayfun Yüce de müdahale boyunca İbrahim Yüce'nin başından ayrılmazken aynı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

EĞLENCE MEKANINA GİREN SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından kaçarak izini kaybettiren ve polisin incelemeleri sonrası bir eğlence mekanına girdiği tespit edilen zanlı M.D. ise kısa sürede yakalandı. Saldırgan tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kadıköy'de korku dolu anlara neden olan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bıçaklı saldırgan, tartıştığı kişilere saldırırken çevrede korku dolu anlar yaşanıyor. Eli bıçaklı saldırganı görenler kaçışırken saldırıya uğrayan kişi aldığı bıçak darbesiyle yere yığılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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